Chivas es el único invicto de visitante en el Apertura 2026: el dato que reafirma a Milito

De cara a la recta final de la fase regular y a las puertas de la Liguilla del Apertura 2026, las dudas que en semanas recientes se habían generado en torno al proyecto de Gabriel Milito en Chivas encuentran un poderoso argumento en contra.

El buen rendimiento del Rebaño Sagrado bajo la dirección del argentino se reafirma con un dato contundente que pocos equipos pueden presumir en la Liga MX: Guadalajara es el único invicto como visitante del torneo.

Gabriel Milito mantiene la ilusión de la 13 en los Chivahermanos MEXSPORT

Chivas, invicto como visitante en el Apertura 2026

Esa regularidad lejos del Estadio Akron ha sido clave para mantenerse en la pelea por los primeros lugares, pese a algunos tropiezos como local y a las críticas por el rendimiento ofensivo.

El equipo dirigido por Gabriel Milito ha disputado siete partidos en territorio rival, con un balance de tres triunfos y cuatro empates.

Esa racha lo convierte en el único conjunto del torneo que no conoce la derrota de visita, un registro que destaca en un certamen marcado por la paridad y la dificultad de sumar puntos lejos de casa.

En esas siete salidas, el Rebaño ha mostrado equilibrio y personalidad. Ha marcado 10 goles y ha recibido apenas cinco, lo que refleja una defensa sólida (una de las mejores del campeonato) y la capacidad de competir en canchas complicadas como las de América, Atlas, Monterrey o Atlético de San Luis.

Este rendimiento de gira ha permitido a Chivas acumular 13 puntos fuera del Akron y consolidar su lugar entre los principales candidatos, justo cuando la clasificación se define y las localías comienzan a pesar de cara a la Liguilla.

Los 7 partidos que tiene Chivas como invicto de visitante