Chivas silencia críticas: 1 derrota en 13 partidos y se afianza en la Liguilla

Con la victoria de ayer ante Rayados, Chivas confirmó que, pese a las críticas, está en un momento sólido en la etapa de Gabriel Milito.

El triunfo en el Gigante de Acero, con gol de Roberto Alvarado y una actuación clave de Raúl Rangel, no solo sumó tres puntos valiosos, sino que refrendó la consistencia que el Rebaño ha mostrado en las últimas semanas bajo el mando del argentino.

Jugadores de Chivas celebrando el gol del Piojo Alvarado MEXSPORT

Gabriel Milito, el artífice del renacer de Chivas

En los últimos 13 partidos, Chivas solamente registra una derrota, ante Querétaro por la Liga MX.

El balance incluye un encuentro de Leagues Cup ante Seattle Sounders y un amistoso frente al América, además de los compromisos del torneo local.

Esa regularidad ha sido el principal argumento de la gestión del técnico argentino, quien ha enfrentado cuestionamientos por el estilo de juego y algunos resultados. Pese a las críticas al trabajo de Milito y hacía esa irregularidad, los jugadores han respondido en la cancha.

El equipo ha mostrado orden defensivo, siendo la mejor zaga del Apertura 2026 con sólo 12 goles en contra, gran capacidad de reacción y eficacia en los partidos clave, lo que se refleja en la tabla del Apertura 2026.

Con 26 puntos, Chivas ocupa el segundo lugar y está a casi nada de asegurar su clasificación a la Liguilla.

El margen es estrecho ante América, que lidera con un partido menos, pero el rendimiento reciente del Rebaño les da margen de maniobra para cerrar el torneo con tranquilidad y aspiraciones altas.

Los últimos 13 partidos de Chivas