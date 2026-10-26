¿Qué necesita Chivas para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?

Chivas tiene todo en sus manos para asegurar su boleto a la Liguilla. Con 26 puntos y el tercer lugar de la tabla general tras la Jornada 14, el Rebaño Sagrado mantiene una ventaja de seis unidades sobre los equipos que pelean por los últimos puestos de clasificación.

A tres jornadas del cierre de la fase regular, el destino del equipo de Gabriel Milito depende únicamente de sus propios resultados. El calendario que le resta es exigente, pero favorable en su mayoría.

Jugadores de Chivas celebrando el gol del Piojo Alvarado MEXSPORT

Lo que necesita Chivas para clasificar a Liguilla en el Apertura 2026

Con una victoria más, Chivas prácticamente se clasifica a la Liguilla. El partido más accesible es el del sábado 31 de octubre ante Atlante en el Estadio Akron.

Un triunfo lo llevaría a 29 puntos y dejaría su boleto casi asegurado, independientemente de lo que suceda en las dos jornadas siguientes. Incluso si solo suma un empate en los partidos restantes, la ventaja actual y los enfrentamientos directos entre los equipos de la zona media harían muy complicado que cayera fuera de los ocho primeros.

Cuatro puntos adicionales garantizan la clasificación matemática. Si Chivas suma al menos cuatro unidades en los tres compromisos que le quedan (una victoria y un empate, o dos empates y una victoria), llegaría a 30 puntos o más.

Según los cálculos actuales, esa cifra lo blindaría de cualquier combinación de resultados de Rayados, Tijuana, Querétaro, Santos o San Luis, equipos que hoy se encuentran en la pelea por los últimos boletos y que, además, se enfrentan entre sí en las jornadas finales.

El único escenario en el que podría quedar fuera es el más extremo. Chivas tendría que perder sus tres partidos restantes y quedarse en 26 puntos, mientras que varios de los equipos que hoy tienen 19 o 20 unidades (con partidos pendientes) ganarían prácticamente todo.

Aun en ese caso, la probabilidad es baja, porque esos clubes se restan puntos entre ellos y el margen actual es amplio. En cualquier otro escenario realista (ya sea sumando tres, seis o nueve puntos) el Guadalajara no solo clasificaría, sino que podría pelear por una de las