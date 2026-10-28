América vs Xolos EN VIVO Liga MX Jornada 7
Las Águilas reciben a Tijuana en partido pendiente de la Jornada 7
América y xolos se miden en duelo pendiente del apertura 2027
Gran contragolpe de las Águilas que Violante no sabe definir y termina en tiro de esquina
Otra desatención de América terminó con mano a mano de Xolos en el área de las Águi,as
Tras el gol que abrió el marcador, Xolos no ha vuelto a tener una sola jugada de ataque y solamente defiende para evitar la voltereta.
Toño Rodríguez vuelve a salvar a Tijuana tras disparo del juvenil de América, Derek Jiménez
Disparo de Cerrillo que de nueva cuenta es atajado por Toño Rodríguez.
Las Águilas contraatacan y la jugada termina con disparo flojo de Violante a las manos del portero rival.
El silbante amonesta a Jesús Goméz de Xolos por golpe a Cerrillo
Borja dispara razo y cruzado dentro del área y la manda al fondo para empatar el marcador.
Disparo de Alan Cervantes que el arquero de Xolos saca prácticamente del ángulo
Error de Dagoberto Espinoza y Xolos aprovecha para marcar el primer gol del partido.
La intensidad del juego baja, pero las Águilas tiene la posesión total del balón
Toño Rodríguez salva a Tijuana de recibir el primer de la noche a cabezazo de Alexis Gutiérrez.
Disparo de media distancia de Cerrillo que es bloqueado por la defensa de Tijuana.
Rueda el balón en la cancha del Estadio Banorte.
Estos los cuadros titulares de América y Tijuana esta noche.