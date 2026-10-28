Última Hora Impreso de hoy

América vs Xolos EN VIVO Liga MX Jornada 7

Las Águilas reciben a Tijuana en partido pendiente de la Jornada 7 

Por: Fernando Villalobos

América vs Xolos de Tijuana
América vs Xolos de Tijuana
Escudo América
América
11
Xolos
Escudo Xolos
América y xolos se miden en duelo pendiente del apertura 2027 
PRIMER TIEMPO
43'América desaprovecha 

Gran contragolpe de las Águilas que Violante no sabe definir y termina en tiro de esquina

42'América mal parado

Otra desatención de América terminó con mano a mano de Xolos en el área de las Águi,as

40'Tijuana resiste

Tras el gol que abrió el marcador, Xolos no ha vuelto a tener una sola jugada de ataque y solamente defiende para evitar la voltereta.

33'Xolos contra las cuerdas

Toño Rodríguez vuelve a salvar a Tijuana tras disparo del juvenil de América, Derek Jiménez

29'América busca la remontada

Disparo de Cerrillo que de nueva cuenta es atajado por Toño Rodríguez.

26'Contragolpe de América

Las Águilas contraatacan y la jugada termina con disparo flojo de Violante a las manos del portero rival.

25'Tarjeta amarilla

El silbante amonesta a Jesús Goméz de Xolos por golpe a Cerrillo

18'¡GOL DEL AMÉRICA!

Borja dispara razo y cruzado dentro del área y la manda al fondo para empatar el marcador.

16'Toño Rodríguez es figura

Disparo de Alan Cervantes que el arquero de Xolos saca prácticamente del ángulo

11'¡GOL DE XOLOS!

Error de Dagoberto Espinoza y Xolos aprovecha para marcar el primer gol del partido.

8'América domina

La intensidad del juego baja, pero las Águilas tiene la posesión total del balón

4'¡Atajadón!

Toño Rodríguez salva a Tijuana de recibir el primer de la noche a cabezazo de Alexis Gutiérrez.

2'Primer aviso

Disparo de media distancia de Cerrillo que es bloqueado por la defensa de Tijuana.

1'ARRANCA EL PARTIDO

Rueda el balón en la cancha del Estadio Banorte.

20:55Alineaciones

Estos los cuadros titulares de América y Tijuana esta noche.

Temas: