Frentes Políticos / 3 de agosto de 2026

1. A la estructura. La captura de Ramón Ángel, alias R1, dio un nuevo paso al imponerse prisión preventiva oficiosa e ingreso al penal del Altiplano. La FGR lo investiga por presuntos delitos relacionados con metanfetamina y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, mientras las autoridades lo identifican como un mando de la célula criminal Los Rs, vinculada al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La medida no implica culpabilidad, pero sí refleja la relevancia que el gobierno federal atribuye a esta investigación, que ya suma 31 detenidos. Otra muestra de que en el sexenio de Claudia Sheinbaum impera la ley.

2. Reacción ejemplar. En Zapotlán de Juárez, municipio hidalguense gobernado por Cynthia Arellano, hubo una respuesta inmediata tras el atropellamiento que provocó la muerte de un perro en Acayuca. Elementos de Seguridad Pública detuvieron al presunto responsable y lo pusieron a disposición de la autoridad competente. Además, se anunció mayor coordinación con el gobierno estatal de Julio Menchaca para reforzar la supervisión del transporte y fortalecer medidas de protección para la fauna. Si todos reaccionáramos así, otro mundo sería.

3. Tierra o cárcel. En la costa de Nayarit la recuperación de predios emprendida por el gobierno de Miguel Ángel Navarro enfrenta una grave polémica. Un reportaje de Grupo Imagen documenta testimonios de ejidatarios que denuncian detenciones, amenazas y procesos penales para presionarlos a ceder tierras con alto valor turístico. La administración estatal sostiene que combate el despojo y recupera patrimonio público; los campesinos aseguran que nunca fueron indemnizados tras la expropiación y conservan derechos agrarios. Son acusaciones que exigen una investigación imparcial. Claras violaciones al debido proceso rozan los límites del delito.

4.Escenografía. Campeche arrastra rezagos en seguridad, salud y crecimiento económico, pero para Layda Sansores la prioridad es tener un marco para su Quinto Informe de Gobierno: una escultura monumental de un jaguar y un Cubo Inmersivo antes que transparentar el uso de recursos públicos. Los campechanos cuestionaron y ella respondió rodeando la obra con estructuras de madera. La realidad exige resultados, y el espectáculo no alcanza. La propaganda puede decorar una plaza, pero no maquilla los pendientes de un estado que sigue esperando mejores cuentas. Las esculturas no gobiernan.

5.De la mano. El Edomex y la CDMX reforzaron su estrategia conjunta de seguridad con una reunión de coordinación metropolitana en el C5 de Toluca. Horacio Duarte, Cristóbal Castañeda y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, revisaron operativos para combatir homicidios, robo de vehículos, extorsión y despojo, además de acordar mayor intercambio de inteligencia y capacidades tecnológicas. El encuentro, en el que también participaron Bertha Alcalde, César Cravioto y Pablo Vázquez, responde a la instrucción de fortalecer la coordinación regional. Sólo unidos se puede hacer frente a la delincuencia. Que no se quede en promesa.