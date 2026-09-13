Chivas, con serenata y la obligación de ganar ante Pumas para ser líder

Después del partidazo entre Cruz Azul y América, que regaló un Clásico Joven lleno de goles y emociones, ahora le toca el turno a Chivas y Pumas de brindar un gran espectáculo en la Perla Tapatía.

El Estadio Akron se prepara para recibir este domingo un duelo de altos vuelos en la Jornada 8 del Apertura 2026, donde el Rebaño Sagrado y los Universitarios buscarán escribir otra página memorable del futbol mexicano.

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Chivas, muy favorito sobre Pumas

Chivas llega en gran momento tras golear 3-0 al Atlético de San Luis como visitante y sumar cinco partidos sin conocer la derrota, con cuatro triunfos en ese tramo.

El Rebaño se mantiene sólido en el cuarto lugar de la tabla, con 14 puntos y una diferencia de goles positiva que lo coloca entre los mejores del torneo.

La afición rojiblanca está muy entusiasmada con el equipo, tanto que una vez más le llevaron serenata al hotel de concentración y tanta es la unión entre jugadores e hinchada, que algunos se unieron con cánticos.

Por su parte, Pumas necesita la victoria con urgencia para posicionarse mejor dentro de los primeros lugares. Los felinos llegan con 11 unidades después de reencontrarse con el triunfo ante León (3-1), pero saben que solo sumando de a tres podrán acercarse a la zona alta de la tabla.

Además, será el regreso de Uriel Antuna y César Huerta a Guadalajara. Ambos, con pasado en el Rebaño, vuelven al Akron defendiendo los colores universitarios y seguramente será un juego muy cargado de emociones.

Si Chivas gana ante Pumas, se van de líderes en el Apertura 2026

Con los resultados de ayer, el panorama se aclara para el Guadalajara. Toluca y América lideran con 16 puntos cada uno, mientras Cruz Azul se ubicó tercero con 15 tras su victoria ante las Águilas.

Si Chivas gana este domingo, llegaría a 17 unidades y se iría en solitario al liderato del Apertura 2026. El Rebaño no puede fallar: tiene la oportunidad histórica de coronar una gran jornada y tomar la cima de la tabla general, algo que su afición ya sueña y exige.