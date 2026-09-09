Chivas vs Pumas: ¿Cuántos jugadores han vestido ambas playeras?
El Guadalajara recibe este sábado a los Pumas en un partido que despierta mucho morbo. Ante ello, te dejamos todos los jugadores que han vestido ambas playeras a lo largo de la historia
El Guadalajara recibe este domingo a los Pumas en el Estadio Akron como parte de la Jornada 8 del Apertura 2026. El Rebaño Sagrado llega como uno de los equipos punteros de la tabla, con la solidez que le ha dado Gabriel Milito.
Del otro lado, los Pumas llegan con la necesidad de sumar después de un inicio irregular. El equipo dirigido por Esteban Solari busca enderezar el rumbo y aprovechar el talento ofensivo para complicarle la vida al local.
Chivas se prepara para el regreso de Antuna y Chino Huerta
Este partido tendrá un sabor extra porque Uriel Antuna y César Huerta, ambos con pasado en Chivas, enfrentarán al equipo donde dejaron más pena que gloria.
Uriel Antuna fue un fichaje importante y una gran apuesta de Chivas. Llegó al Rebaño en 2020 y se consolidó en una etapa en la que el Guadalajara buscaba recuperar protagonismo. Sin embargo, salió por la puerta de atrás después de irregularidades.
César Huerta, por su parte, es canterano del Guadalajara. Surgió de las fuerzas básicas del Rebaño, debutó con el primer equipo y tuvo varias sesiones, pero nunca logró despuntar de forma definitiva bajo la presión de vestir la playera más exigente del futbol mexicano.
Su paso por Chivas fue irregular; pero fue en Pumas donde explotó, se convirtió en figura, llegó a la Selección y después se fue a Europa. Ahora regresa a la Liga MX con los universitarios y enfrenta al club que lo formó, con la oportunidad de mostrar el nivel que no consolidó en su etapa rojiblanca.
Jugadores que han vestido las playeras de Chivas y Pumas
Con motivo de este reencuentro, aquí un listado de futbolistas que han militado en Chivas y Pumas en toda la historia
- Raúl Chanes: Pumas (hasta 1965-66), Chivas (1966-67).
- Carlos Enrique Vázquez del Mercado: Chivas (finales de los 60 y 1971-72), Pumas (1975-77).
- Arturo Vázquez Ayala: Pumas (1970-79), Chivas (1979-80).
- Manuel Manzo: Chivas (1975-77 y 1979-80), Pumas (1977-78 y 1980-83).
- Ricardo Guzmán: Pumas (1979-80), Chivas (1982-83).
- Luis Flores: Pumas (varias etapas entre finales de los 70 y 80), Chivas (1993-95).
- Juan Pablo Muciño: Pumas (1981-82), Chivas (1987-88).
- Claudio Suárez: Pumas (1988-96), Chivas (desde Invierno 1996).
- Juan de Dios Ramírez Perales: Pumas (formación y etapa en los 80-90), Chivas (2000-2001).
- Antonio Torres Servín: Pumas (desde 1988-89), Chivas (Verano 2001, con regreso a Pumas).
- Luis García Postigo: Pumas (desde mediados de los 80), Chivas (Invierno 1998-Invierno 1999).
- Mario Arteaga: Chivas (1990-91 y 1994-95), Pumas (1995-96).
- Israel López: Pumas (1993-2001), Chivas (Invierno 2001-2002).
- Manuel Sol: Pumas (inicio de los 90), Chivas (Invierno 2001-Clausura 2007).
- Christian Ramírez: Pumas (2000-2002), Chivas (2004-2005)).
- Francisco Palencia: Chivas (Apertura 2003-Clausura 2005), Pumas (2007-2011).
- Gonzalo Pineda: Pumas (Clausura 2003-Apertura 2005), Chivas (Clausura 2006-2009).
- Rafael Márquez Lugo: Pumas (Invierno 2000-Apertura 2002), Chivas (Apertura 2012-Clausura 2015).
- Israel Castro: Pumas (formación y etapa hasta 2011), Chivas (desde Clausura 2014).
- Erick ‘Cubo’ Torres: Chivas (2010-2013 y 2015), Pumas (Clausura 2018).
- Josecarlos Van Rankin: Pumas (desde Clausura 2012), Chivas (2018).
- Alejandro Mayorga: Chivas (formación hasta 2023), Pumas (préstamo 2000).
- César ‘Chino’ Huerta: Chivas (canterano hasta 2022), Pumas (2022- 2026).
- Alan Mozo: Pumas (formación y etapa hasta 2022), Chivas (desde Apertura 2022).
- Uriel Antuna: Chivas (2020-2022), Pumas (desde 2026).
- Guillermo ‘Memote’ Martínez: Chivas (etapa que incluye el título del Clausura 2017), Pumas (2023-2026).
- Jesús Molina: Chivas (2019-2022), Pumas (2023-2024).
- Cristian ‘Chicote’ Calderón: Chivas (2019-2023), Pumas (2026).
- José Juan Macías: Chivas (2017-2023), Pumas (2025-act).
- Jordan Carillo: Chivas (2026), Pumas (2025-2026).