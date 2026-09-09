Chivas vs Pumas: ¿Cuántos jugadores han vestido ambas playeras? 

El Guadalajara recibe este domingo a los Pumas en el Estadio Akron como parte de la Jornada 8 del Apertura 2026. El Rebaño Sagrado llega como uno de los equipos punteros de la tabla, con la solidez que le ha dado Gabriel Milito.

Del otro lado, los Pumas llegan con la necesidad de sumar después de un inicio irregular. El equipo dirigido por Esteban Solari busca enderezar el rumbo y aprovechar el talento ofensivo para complicarle la vida al local.

El juego aéreo de 'Memote' Martínez, una de las principales virtudes Mexsport

Chivas se prepara para el regreso de Antuna y Chino Huerta

Este partido tendrá un sabor extra porque Uriel Antuna y César Huerta, ambos con pasado en Chivas, enfrentarán al equipo donde dejaron más pena que gloria.

Uriel Antuna fue un fichaje importante y una gran apuesta de Chivas. Llegó al Rebaño en 2020 y se consolidó en una etapa en la que el Guadalajara buscaba recuperar protagonismo. Sin embargo, salió por la puerta de atrás después de irregularidades.

César Huerta, por su parte, es canterano del Guadalajara. Surgió de las fuerzas básicas del Rebaño, debutó con el primer equipo y tuvo varias sesiones, pero nunca logró despuntar de forma definitiva bajo la presión de vestir la playera más exigente del futbol mexicano.

Su paso por Chivas fue irregular; pero fue en Pumas donde explotó, se convirtió en figura, llegó a la Selección y después se fue a Europa. Ahora regresa a la Liga MX con los universitarios y enfrenta al club que lo formó, con la oportunidad de mostrar el nivel que no consolidó en su etapa rojiblanca.

Jugadores que han vestido las playeras de Chivas y Pumas

Con motivo de este reencuentro, aquí un listado de futbolistas que han militado en Chivas y Pumas en toda la historia