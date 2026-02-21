Cruz Azul vs Chivas: duelo de filosofías en el campo

Se han construido bajo filosofías opuestas. Cruz Azul y Chivas caminan a la par de la tabla, aunque recorren rutas muy distintas para ser los primeros dos de la clasificación.

A toda máquina van los cementeros. Un equipo que cada torneo se arma a billetazos y que está diseñado para dar una respuesta de inmediato, con el claro objetivo de pelear por el título. Desde 2023, con la llegada de Ivan Alonso como director deportivo, el club ha desembolsado más de 100 millones de dólares.

La otra cara de la moneda es Chivas. Pulir talento nacional y sostener un modelo que exige paciencia con un mercado reducido. Así han construido sus mejores años, recuerdan algunas leyendas del Guadalajara.

“Cruz Azul aprovecha todas las bondades que este sistema de competencia tiene, que he dicho sea de paso es fatal para el fútbol mexicano. Que existan tantos extranjeros a mí se me hace una burla. El Guadalajara es muy distinto, ellos construyen, no pueden hacer más, ellos tienen que darle oportunidad a los chavos y traer jugadores que también son jóvenes pero de otras latitudes”, señala Eduardo Yayo De la Torre, quien ha estado en ambas instituciones como jugador y directivo, en una charla con Excélsior.

Han pasado cuatro décadas desde la única final en la que ambos se han enfrentado. Era la temporada 1986-1987, Cruz Azul ganó 2-1 en la ida pero se olvidó del segundo capítulo. Un 3-0 contundente del Guadalajara le arrebató el título a los celestes.

Teníamos ese sentimiento de que podíamos revertir la situación. Hay veces que sabes que te superaron y no ves cómo poder recuperarte, pero aquí sabíamos que el equipo tenía todas las posibilidades. Logramos ser muy contundentes, fue un partido con mucha intensidad como siempre fue ante Cruz Azul”, recordó Fernando Sheriff Quirarte, autor del primer gol en el juego de vuelta de aquella final.

A pesar de aquella amarga tarde para Cruz Azul, no se ha convertido en una rivalidad visceral. Hay cruces intensos y capítulos memorables como el que se espera este fin de semana en la cancha del Cuauhtémoc.

“Definitivamente es una rivalidad distinta que la de América, pero en mis tiempos si eran partidos muy intensos, yo los disfrutaba mucho. Yo le diría al aficionado de Chivas que disfrute el momento, han tenido un gran inicio, pero no echen las campanas al vuelo porque aún queda mucho torneo y cuando los jugadores vayan a selección les va a afectar”, afirma Quirarte.

El presente ilusiona, pero la experiencia dicta prudencia. La convocatoria a Selección Nacional será un reto, pero, para leyendas como Benjamín Galindo, el Guadalajara ya es un ganador al evolucionar notablemente su cantera.

Han entendido al técnico Gabriel Milito, saben a lo que juegan, es un equipo que está ilusionando mucho a la afición. Chivas está formando a su cantera, no han ganado nada pero están sumando aficionados que creen y que apoyan, tarde o temprano llegará ese título”, señala Benjamín Galindo.

Dos caminos distintos que convergen en el mismo objetivo. Uno quiere que la inversión respalde la promesa. El otro, que la fe sostenga el proceso. En la cancha no habrá discursos, sólo verdad.