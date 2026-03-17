"Es el momento más doloroso de toda mi vida", Chicharito habla sobre su penal

Javier Chicharito Hernández habló sobre el penal fallado con Chivas ante Cruz Azul, mismo que representó su última imagen vestido con la playera del Rebaño, cerrando su segunda etapa y catalogándolo como “el momento más doloroso de toda su vida”.

Siendo recibido como héroe y llenando el Estadio Akron que lo cobijó con prácticamente 50,000 almas coreando su nombre y confiados en que el regreso de Javier Hernández marcaría un antes y un después en la historia reciente de Chivas, Chicharito no logró cumplir con las expectativas y salió por la puerta de atrás del club de sus amores.

Pese a la polémica en donde deja fuera a Chivas de los equipos en donde más disfrutó, Chicharito hizo un análisis sobre lo que vivió en ese momento en donde tomó el balón y se perfiló para cobrar el penal en el Estadio Olímpico Universitario, mismo que falló y representó su última imagen vistiendo la playera del 12 veces campeón del futbol mexicano:

Hoy quiero hablar de este momento, el más doloroso no nada más de mi carrera, sino de toda mi vida. Si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva ese momento, ya vas de gane”.

Javier Chicharito Hernandez jamás anotó en Liguilla. Mexsport

Dentro del adelanto que compartió, ya que el video completo será publicado en YouTube el jueves 19 de marzo, su hijo le preguntó si es el peor futbolista. A lo que el actual mejor goleador en la historia de la Selección Mexicana reconoció y aceptó su error en un momento cumbre.

“No, pero cometí un error en un momento que era importante”.

En el adelanto se puede apreciar la forma en que analiza su técnica al cobrar el penal, sin embargo, no reveló más detalles.

Hasta el momento, y con el mercado de fichajes prácticamente cerrado alrededor del mundo, Javier Hernández no cuenta con equipo, desatando rumores sobre su retiro y su incursión en la televisión de cara y durante el Mundial 2026.

BFG