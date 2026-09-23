¡Otro video viral del Chicharito! Le mandó su Curriculum Vitae a Luis Miguel

Definitivamente la creatividad de Javier Hernández no se ha acabado. Y mucho menos si lo analizamos fuera de la cancha. Nuevamente, el “Chicharito” Hernández generó un video de alto alcance que compartió en su cuenta de Instagram donde se postuló para ser el “Fan número 1 de Luis Miguel en su Tour 2027”.

El ex delantero de la Selección Nacional de México -el jugador que tiene más goles con la casaca del Tri (52)- se grabó frente a la cámara, con laptop en mano, para enumerar con rostro serio las fortalezas que le permiten ser el fan número uno del autor de “La Incondicional”.

Hola Luis, (soy) Javier Hernández, 38 años, orgullosamente mexicano”, comenzó explicando.

“Quiero aplicar para la vacante de fan para la gira 2027, tengo mucha experiencia”.

El actual delantero del Atlético Dallas de los Estados Unidos presumió que escucha la música de Luis Miguel desde antes de la era digital, mostró “evidencia” de haber asistido a los conciertos del cantante y aseguró, mediante una foto editada con IA, que Luis Miguel asistió en su momento a verlo jugar con la Selección Mexicana.

A cuatro horas de haberse publicado, el video tenía cerca de cien mil reproducciones en la plataforma Instagram.

Tengo algunas habilidades que considero sumamente importantes para el puesto. Tengo experiencia trabajando bajo presión, puedo patear balones con los pies, puedo discutir con el árbitro en inglés y en español, soy experto en funas y cancelaciones, puedo hacer muchos goles, he jugado con el Bicho, el más grande, puedo jugar bajo la lluvia sin paraguas, tengo disponibilidad inmediata”, enumeró el ex delantero de Clubes como el Real Madrid y el Manchester United.

Luis Miguel anunció oficialmente su Tour 2027 el 21 de septiembre de 2026. Lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales oficiales, donde compartió una imagen con la leyenda del nuevo tour. De momento, no ha revelado aún el calendario con las fechas exactas, ciudades ni la venta de boletos.