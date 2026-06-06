'Chicharito' vuelve a ponerse la playera de México

A días de una nueva Copa del Mundo, Javier Chicharito Hernández volvió a enfundarse en la playera del Tri, misma de la que se mantiene como el máximo goleador en la historia.

Como acostumbra en los últimos años, Javier Hernández volvió a hacer estallar las redes sociales. Sorprendiendo en una nueva dinámica y poniéndose la playera verde con la que México estará afrontando el Mundial 2026, Chicharito reapareció con la playera en la que logró anotar 52 goles.

En un carrete de 6 fotografías, se aprecia al goleador de la Selección Mexicana vestir la nueva piel del combinado Tricolor, mismo que buscará hacer historia en el Mundial 2026, cuando se enfrente a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la Fase de Grupos:

“Me regalaron esta playera y se me metió una basurita en el ojo :') llevaba mucho tiempo sin ponérmela... interesante!”

Dos de los futbolistas que inmediatamente reaccionaron y dejaron su like en la publicación de Chicharito fueron Carlos Vela y Héctor Herrera, con quienes compartió terreno de juego en infinidad de partidos con el Tri incluyendo, como era de esperarse, Copas del Mundo.

Partidos y goles de Chicharito en los Mundiales

Javier Hernández disputó 3 Mundiales con la Selección Mexicana (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), mismos en los que logró anotar un total de 4 goles para convertirse en máximo goleador del cuadro azteca en Copas del Mundo, honor que comparte con Luis Hernández.

Javier Hernández disputó 12 partidos de Mundial con México (4 en cada una de las ediciones en las que fue parte) y, a pesar de tener edad para ser parte de la convocatoria, quedó fuera tanto de Qatar 2022 como de México-Estados Unidos-Canadá 2026 por decisión técnica de Gerardo Martino y Javier Aguirre.

Sus goles anotados con México en los Mundiales fueron ante:

Francia / Sudáfrica 2010 (Fase de Grupos).

Argentina / Sudáfrica 2010 (Octavos de Final).

Croacia / Brasil 2014 (Fase de Grupos).

Corea del Sur / Rusia 2018 (Fase de Grupos).

El gol ante Corea del Sur en Rusia 2018 fue el último en un Mundial para 'Chicharito' con el Tri. Mexsport

BFG