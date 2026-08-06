Las chicas mexicanas son de oro. Ganan la medalla en Centroamericanos al vencer a Colombia en penales

SANTO DOMINGO.- La Selección Mexicana Femenil se sobrepuso a la desventaja en tiempo extra cuando perdía con Colombia y forzó los penales, instancia en la que, con la cabeza más fría pero los pies muy calientes, logró convertir hasta cuatro tiros consecutivos para ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos.

Únicas. Tetracampeonas. Una medalla de oro que tuvo que esperar hasta el último suspiro y por lo mismo sabe mejor. La Selección Mexicana femenil volvió a reinar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras derrotar a Colombia 4-2 en la tanda de penaltis, luego de empatar 1-1 en un partido inolvidable que entregó uno de los mejores finales del torneo.

El estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra fue escenario de un auténtico juegazo. Durante 120 minutos ninguna selección dejó de buscar el arco rival y, cuando el desgaste parecía pesar más que el futbol, llegaron los momentos de mayor locura.

UN FINAL DE LOCURA EN FUTBOL FEMENIL

Al minuto 118’, Ingrid Guerra adelantó a Colombia y dejó a las cafeteras a un instante del oro. En la última jugada, un tiro libre provocó una serie de rebotes dentro del área. Entre el desconcierto defensivo apareció Ana Mendoza para empujar el balón.

Las chicas de la selecciónn de Futbol hicieron historia. Captura de pantalla

La definición desde los once pasos encontró a un equipo mexicano lleno de carácter. Las tricolores no temblaron, fueron contundentes y terminaron imponiéndose 4-2 para desatar un festejo que mezcló lágrimas, abrazos y desahogo.

Diana Guatemala fue el equilibrio en la defensa, Nicole Pérez asumió la responsabilidad cuando más quemaba el balón y Mayala Rausch firmó una actuación sobresaliente en un encuentro que exigió el máximo de cada futbolista. Pero la actuación de Celeste Espino, quien acaba contrato con Chivas y pasa al América fue lo más sobresaliente. Al atajar un penal y agigantarse en los otros, fue manteada por sus compañeras en el festejo.

LÁGRIMAS Y FELICIDAD EN LAS TRIBUNAS

Mientras tanto, en las tribunas también se vivía otra final. Los familiares que recorrieron kilómetros para acompañarlas celebraron como nadie, porque fueron ellos quienes estuvieron presentes desde los primeros entrenamientos, cuando el sueño de vestir la playera nacional apenas comenzaba.

México escribió otro capítulo de su dominio en la región. Después de levantar el título en Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, las mexicanas defendieron con éxito su corona en Santo Domingo 2026 para conquistar un histórico tetracampeonato centroamericano.