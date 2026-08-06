México superó las expectativas de medallas en Santo Domingo 2026: afirma María José Alcalá, presidenta del COM

La delegación mexicana continúa escribiendo una página histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con 147 medallas de oro conquistadas tras disputarse 46 finales de este jueves, México no sólo superó las 145 preseas doradas obtenidas en San Salvador 2023, sino que también rebasó las proyecciones que el propio Comité Olímpico Mexicano había trazado antes del inicio de la competencia.

Las preseas que marcaron el nuevo récord llegaron en vela, pentatlón moderno, halterofilia y natación artística, disciplinas que permitieron romper la barrera de las 146 medallas de oro, cifra que el Comité Olímpico Mexicano consideraba como un escenario altamente optimista antes de viajar a República Dominicana.

Medalla de oro para el dueto mixto. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, reconoció que el desempeño de la delegación nacional superó incluso las expectativas más favorables.

En el análisis que realizamos previo a los Juegos estimábamos que entre 120 y 130 medallas de oro nos permitirían asegurar el campeonato regional. Sin embargo, también veíamos la posibilidad de rebasar las 146 preseas y hoy ese objetivo ya es una realidad", afirmó Alcalá.

La dirigente destacó que el medallero mexicano todavía puede crecer, ya que restan competencias en disciplinas donde el país mantiene amplias posibilidades de conquistar más títulos.

Todavía faltan deportes como canotaje, fútbol y atletismo, entre otros, donde México sigue peleando por medallas de oro", explicó.

Alcalá atribuyó este resultado al trabajo coordinado que existe detrás de cada atleta y al esfuerzo conjunto de quienes forman parte del alto rendimiento nacional.

Es un logro indiscutible de los deportistas, de los equipos multidisciplinarios, de los institutos del deporte, de las federaciones y, por supuesto, de las familias que los han acompañado durante todo este proceso", señaló la dirigente tricolor.

México compite en más disciplinas

La presidenta del COM también destacó que uno de los principales indicadores del crecimiento deportivo del país es la diversidad de disciplinas que hoy aportan al medallero.

"El gran triunfo de México es que las medallas ya no dependen de uno o dos deportes. Hoy prácticamente todas las disciplinas están aportando oros, platas y bronces. Lo vimos con natación, natación artística, clavados, tiro deportivo, gimnasia y muchas más", comentó.

Finalmente, Alcalá agradeció el respaldo de los patrocinadores del Comité Olímpico Mexicano y del Gobierno de México, apoyo que permitió integrar una delegación de 1,040 atletas, la más numerosa del país para esta edición de los Juegos.

México aseguró el título regional. Jonathan Duenas/Mexsport

Con varias jornadas de competencia aún por disputarse, México no sólo tiene asegurado el liderato del medallero, sino que mantiene abiertas las puertas para ampliar un récord que ya representa la actuación más exitosa del deporte mexicano en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.