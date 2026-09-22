De disfrazarse de hombre para poder entrenar, a ganar medalla de plata en los Juegos Asiáticos

Fariba Hashimi acaba de conquistar la medalla de plata en la prueba de ciclismo de ruta femenino de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. Sin embargo, el logro orilló a la pedalista a recordar el complejo camino que debió recorrer cuando comenzaba su carrera.

No puedo explicar lo que siento ahora", dijo la deportista tras cruzar la meta, antes de recordar que al inicio de su carrera fue apedreada cuando salía a entrenar en su país, por lo que tuvo que disfrazarse de hombre. "Nací en un país donde las mujeres que sueñan son atacadas, y estoy muy feliz de haber luchado contra eso", aseguró.

Hashimi cruzó la meta en segundo lugar en la carrera de ruta celebrada en el circuito de Shinshiro, superada únicamente por la china Guo Li, mientras que el bronce quedó en manos de Leung Wing Yee, de Hong Kong.

Fariba se convirtió en la primera medallista afgana en esta disciplina y su presea representa uno de los logros deportivos más significativos para el deporte femenino de su país desde 2002.

Tras ganar la medalla, Hashimi dedicó el triunfo a las mujeres afganas que sufren la pérdida de sus derechos bajo el régimen talibán. Dijo sentirse orgullosa de haber resistido las agresiones y represalias que sufrió en su juventud por entrenar disfrazada de hombre, enviando un mensaje de resiliencia y esperanza para las próximas generaciones de deportistas de su país.

Previamente, el domingo 20 de septiembre, también había participado en la prueba de contrarreloj individual, donde finalizó en la séptima posición.

Fariba Hashimi completó el podio en los Juegos Asiáticos 2026 Redes Sociales

Pero ¿Cómo fueron los inicios de Fariba en el ciclismo?

Fariba y su hermana Yulduz comenzaron a montar en bicicleta en la provincia de Faryab, Afganistán, alrededor de 2017. Para evitar la hostilidad social y los acosos en su comunidad conservadora, usaban ropa holgada, cascos oscuros y pañuelos para ocultar su identidad y hacerse pasar por hombres mientras entrenaban.

Tras el regreso del régimen talibán al poder en agosto de 2021 —el cual prohibió el deporte femenino—, las hermanas fueron evacuadas a Italia con la ayuda de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la ex ciclista profesional Alessandra Cappellotto.

Como las mujeres no podían competir dentro de Afganistán, la UCI organizó el Campeonato Nacional de Afganistán en su sede de Suiza. Fariba ganó el oro y Yulduz la plata en un emotivo sprint final.

Gracias a estos resultados, ambas firmaron contratos con equipos profesionales internacionales (como el Israel Premier Tech Roland) y representaron a Afganistán en los Juegos Olímpicos de París 2024, destacando como símbolos de resistencia para las mujeres afganas.