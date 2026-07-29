"Todos quieren ganarle a México": DT de México Femenil levanta el ánimo en los Centroamericanos 2026

Vanessa Martínez, directora técnica de la Selección Nacional de México Femenil Sub-23, exhortó a levantar el ánimo tras el debut sin goles con Puerto Rico, en el arranque del futbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

"El camino es largo, no empezamos como queríamos, pero hay que reconocer el trabajo del rival, no hay rival chico, todos los rivales son competitivos, ordenados, especialmente en el segundo tiempo creamos muchas oportunidades, jugamos bien, sólo faltó meterla, la cereza en el pastel, pero cabeza arriba que es el inicio, es la primera batalla, no es la guerra, nos ayudó mucho identificar las cosas, a seguir trabajando, segura que vamos a obtener el objetivo de llegar lo más lejos posible", expresó la entrenadora de la división Sub-23.

En busca del tetracampeonato de la competición, la clave pasa por la mentalidad. Incluso la entrenadora puso de ejemplo a la Selección de España varonil y su reciente conquista del Mundial.

"Todos los equipos quieren ganarle a México, cada partido será muy difícil, les pongo el ejemplo de España, campeón del mundo. ¿Cómo empezó? Con un empate. Lo importante en el futbol es que si no empiezas con el pie derecho, la actitud es lo más importante, no jugamos mal, creamos muchas oportunidades, tomar lo positivo, seguir adelante".

La Selección Mexicana Femenil tiene el reloj en su contra para mejorar detalles en el segundo duelo, con un rival que se presume favorito, Colombia. Mientras que el último equipo que las mexicanas deberán enfrentar a Jamaica.

"Sigan apoyando, necesitamos ese apoyo desde la distancia y vamos a seguir dando lo mejor de nosotras", añadió Vanessa Martínez, quien fuera jugadora y seleccionada nacional.