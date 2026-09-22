Carlos Alcaraz acapara los reflectores de Europa en su vuelta a la Laver Cup

Carlos Alcaraz ya se encuentra en Londres para disputar la Laver Cup, donde vuelve a formar parte del equipo europeo después de una temporada marcada por una lesión en la muñeca derecha. El español retomó sus actividades en el US Open tras cuatro meses alejado de las canchas y alcanzó los cuartos de final, instancia en la que cayó ante Ben Shelton en cinco sets.

Su presencia vuelve a colocar los reflectores sobre el equipo europeo, que contará con varias de las principales figuras del circuito bajo las órdenes del capitán Yannick Noah.

Alcaraz se reencuentra con Zverev en el equipo europeo

La Laver Cup también representa una nueva oportunidad para Alcaraz de compartir equipo con jugadores a los que enfrentan como rivales en el circuito. Entre ellos aparece Alexander Zverev, uno de los protagonistas de la temporada.

El alemán conquistó Roland Garros con el primer Grand Slam de su carrera y, de igual manera, coronándose en el US Open en 2026. En Nueva York, derrotó a Ben Shelton en la final para sumar el segundo Grand Slam de la temporada y el tercero de su trayectoria.

Zverev será compañero de Alcaraz en el conjunto europeo, que también contará con Casper Ruud, Flavio Cobolli, Jakub Mensik y Rafael Jodar.

Una vuelta competitiva en Europa

Para Alcaraz el torneo representa la continuidad de su regreso competitivo después de su participación en las canchas de Flushing Meadows. La competencia en Londres llega luego de una pausa que lo dejó fuera de Roland Garros y Wimbledon, por lo que tendrá una nueva oportunidad de sumar partidos ante algunos de los mejores tenistas del mundo.

El equipo europeo se medirá con el Resto del Mundo, integrado por Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Brandon Nakashima, Alexander Bublik, Learner Tien y Francisco Cerúndolo.

Así quedaron conformados los equipos de Europa y Resto del Mundo para la Laver Cup 2026. Laver Cup

¿Cómo será la participación de Alcaraz en la Laver Cup?

La Laver Cup comenzará el viernes 25 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 27 en The O2 en Londres. El primer equipo que alcance 13 puntos, de un total de 24, se queda con el trofeo. Si ambos conjuntos terminan empatados, se disputará un partido para definir al campeón.

Los encuentros del viernes otorgan un punto. Los del sábado dos y los del domingo tres. Este sistema hace que cada jornada tenga un valor distinto dentro de la competencia y mantiene abierta la posibilidad de remontar el marcador hasta el último día.

Alcaraz puede tener actividad tanto en partidos individuales como en encuentros de dobles, donde formará pareja con otro integrante del equipo europeo.

Para el español, la Laver Cup forma parte de la recta final de la temporada en la que todavía aparecen otros compromisos del calendario, como la gira asiática, las ATP Finals y la final a ocho de la Copa Davis.