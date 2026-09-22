Mikel Arteta tendría acuerdo de renovación con el Arsenal

Durante más de una década el Arsenal deambuló lejos de la élite, lejos de los títulos y lejos de la contienda por el campeonato. Desde la llegada de Mikel Arteta en 2019, el club ha recuperado identidad, rigor y ambición.

El técnico español ha transformado a los Gunners en un equipo competitivo, sólido y capaz de pelear por todos los títulos.

Arteta ha elevado el nivel del vestuario, impuesto una cultura de exigencia y devuelto al Arsenal al centro de la escena inglesa y europea

Mikel Arteta lleva siete años al frente de los gunners, a los que tiene en el umbral de un doblete de ganar la final de la Champions League. Reuters

Arsenal y Arteta, cerca de un acuerdo de renovación

Gracias a ese gran trabajo, la continuidad de Mikel Arteta en el Arsenal está asegurada. Según informa The Athletic, el técnico español ha acordado un nuevo contrato mejorado con el club, dejando atrás la incertidumbre que generaba su vínculo anterior, que expiraba en el verano de 2027.

El informe indica que los Gunners y el entrenador español tendrían todo acordado para firmar un contrato de larga duración, con un aumento significativo de sueldo, más bonos.

El acuerdo llega después de que el Arsenal se proclamara campeón de la Premier League la pasada temporada y alcanzara la final de la Champions League.

El co-presidente Josh Kroenke había definido la renovación del entrenador como “una prioridad máxima” tras el título, y Arteta, por su parte, ya había dejado claro en agosto que quería quedarse y que ambas partes resolverían la situación de forma natural.

Con este paso, el Arsenal refuerza la estabilidad de un proyecto que Arteta ha construido desde cero y que ahora apunta a consolidar una dinastía en el Emirates.

Estadísticas de Mikel Arteta con el Arsenal