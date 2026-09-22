Nace el hijo de Daniel Suárez y Julia Piquet: Max Verstappen felicita al piloto mexicano

El piloto mexicano en NASCAR Cup, el regiomontano Daniel Suárez, celebró el nacimiento de su primer hijo con su esposa brasileña Julia Piquet, esto con una foto en sus redes sociales que rápidamente fue comentada por el cuatro veces campeón del mundo de F1, Max Verstappen.

A través de un posteo en redes sociales, Suárez informó del nacimiento de su primer hijo. “La mayor bendición de nuestras vidas: nuestro hijo Otto Suárez Piquet”, escribió el integrante del equipo Spire.

Inmediatamente, el primer mensaje fue de Max Verstappen: “Genial, amigo. La mejor etapa empieza ahora”.

El holandés y piloto de Red Bull se convirtió recientemente en padre.

¿Quién es Julia Piquet?

Julia Piquet es una profesional del periodismo deportivo y coach de salud nutricional integral, pero también es hija de Nelson Piquet, el legendario tricampeón del mundo de la Fórmula 1 (1981, 1983 y 1987), y hermana del ex piloto de F1 Nelson Piquet Jr.

A lo largo de su carrera, se desempeñó como corresponsal para Motorsport Network, realizando entrevistas a figuras del deporte motor. En el ámbito personal, inició una relación en 2019 con el piloto mexicano de la NASCAR Cup Series, Daniel Suárez, con quien contrajo matrimonio en julio de 2024 en Brasilia, Brasil.

Desde entonces, Julia se ha convertido no solo en su pareja sentimental sino también en una pieza clave del desarrollo del piloto de NASCAR.

La relación de Max Verstappen con Julia Piquet

El vínculo entre el tetracampeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, y Julia Piquet es directamente familiar. La hermana de Julia, Kelly Piquet, mantiene una relación sentimental con el piloto neerlandés de Red Bull Racing desde finales de 2020.

Debido a este lazo, Max Verstappen es el cuñado de Julia Piquet y concuño de Daniel Suárez.