¡Escándalo mundial! Israel destroza al DT de Irlanda por llamarlos "genocidas" antes de su partido

El futbol de selecciones en Europa quedó totalmente en segundo plano. La antesala del compromiso de la Liga de Naciones de la UEFA entre Irlanda e Israel estalló en un crudo choque institucional, luego de que el director técnico del cuadro irlandés, Heimir Hallgrimsson, encendiera la mecha al declarar de forma tajante que su selección jugará “contra el genocidio”. La respuesta de la federación israelí no tardó en llegar, atacando ferozmente la capacidad intelectual del estratega islandés.

El dardo de Hallgrimsson que incendió la previa

A pesar de la enorme presión interna y las solicitudes de boicot por parte de la propia afición de los 'Boys in Green', la federación irlandesa confirmó que disputará el encuentro en sede neutral este 27 de septiembre en Debrecen, Hungría. Sin embargo, el estratega Heimir Hallgrimsson dejó clara la incómoda postura de su vestuario frente a la ofensiva militar en Gaza.

Ninguno de nosotros se siente cómodo jugando, pero una vez que hemos decidido jugarlo, nos mantenemos unidos y jugamos como uno solo. No estamos jugando con un genocidio, estamos jugando contra un genocidio. Estamos jugando contra Israel, no estamos jugando con Israel", disparó el timonel del cuadro irlandés.

La brutal respuesta de Israel: "No hay cura para su estupidez"

La Asociación de Futbol de Israel no se guardó nada y emitió un durísimo contragolpe a través de sus canales oficiales, pagándole al técnico con la misma moneda lingüística y tachándolo directamente de ignorante.

Hemos contribuido al mundo y a la humanidad en innumerables campos, ganando un impresionante número de Premios Nobel en el camino. Desafortunadamente, aún no hemos encontrado una cura para la estupidez, la ignorancia y la hipocresía exhibidas por el entrenador del equipo de Irlanda. No estamos jugando con la ignorancia, la hipocresía y la estupidez, estamos jugando contra el entrenador que las encarna", sentenció el organismo hebreo, abriendo la puerta a una queja formal ante la UEFA.

En Irlanda se encuentran a favor de Palestina en el conflicto bélico que mantiene con Israel REUTERS

Un boicot impulsado por atletas olímpicos

Históricamente, Irlanda se ha consolidado como una de las naciones más críticas frente a las acciones de Israel en Medio Oriente. En las últimas horas, una comitiva de más de 160 deportistas irlandeses —incluyendo a figuras olímpicas, boxeadores y exseleccionados de rugby— firmó una severa carta abierta. En la misiva, exigen a los futbolistas que planten al rival como un acto de resistencia antimperialista y un verdadero símbolo del poder unificador del deporte.