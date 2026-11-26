En uno de los juegos más emocionaste en la historia del Thanksgiving, Caleb Williams comandó una remontada memorable en el Ford Field y Chicago Bears derrotó 39-35 a Detroit Lions que con el juego en sus manos, una vez más se les escapó por una arriesgada decisión de Dan Campbell.

Detroit regala el juego a Chicago

Lions comenzó este juego de Thanksgiving dominando desde el primer drive; el ataque aéreo comandando por Amon-Ra St. Brown y el terrestre con Jahmyr Gibbs le dieron la ventaja a Detroit desde el inicio y los locales la conservaron casi todo el partido, perdiéndola en la última jugada del mismo.

Gibbs tuvo uno de los mejores juegos de su carrera, 205 yardas y 3 anotaciones por tierra en 21 acarreos y más allá del balón suelto, una desconcentración en los minutos finales fue clave para la victoria de Bears. Gibbs se escapó más de 30 yardas, pero salió del campo deteniendo el reloj.

Esta mala decisión de Gibbs dejaba a Lions con la opción de sumar tres puntos con un gol de campo, pero fiel a su costumbre Dan Campbell decidió jugársela en 4ta oportunidad con la intensión de amarra la victoria. Detroit falló conversión y devolvió el ovoide a Bears

Ahí comenzó la gesta de Caleb y compañía, quienes movieron el balón más de 60 yardas para colocarse en línea de gol.

Atrapada de otro planeta

Tercera y gol con nueve segundos en el reloj, Caleb Williams lanzó uno de los mejores pases de su carrera, en la esquina donde solamente su receptor podía llegar y con una espectacular concentración, Rome Odunze atrapó el ovoide y puso los dos pies dentro del campo para quedarse con la victoria.

Williams terminó con 345 yardas por aire y dos pases de anotación, absoluto MVP en la tarde de Thanksgiving en Detroit.

Rome Odunze con la atrapa del partido vs Lions REUTERS

Dan Campbell no se arrepiente

El entrenador en jefe de Lions compareció ante los medios de comunicación luego de la derrota y pese a los cuestionamientos de su arriesga decisión, Dan Campbell aseguró que no se arrepiente de nada pese a la derrota.