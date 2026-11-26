Art Rooney II, presidente de los Pittsburgh Steelers, cuestionó el comportamiento de Aaron Rodgers como compañero por ventilar en televisión sus diferencias con el entrenador Mike McCarthy, a dos días del partido contra los Denver Broncos. El directivo respaldó la decisión de dar de baja al quarterback y aseguró que espera que McCarthy siga al frente del equipo más allá de esta temporada.

Habla de querer ser un buen compañero, pero no les haces eso a tus compañeros a un par de días del partido”, dijo Rooney en entrevista con Gerry Dulac, del Pittsburgh Post-Gazette. El presidente de los Steelers consideró que Rodgers pudo esperar al final de la temporada para hacer públicas sus quejas y sostuvo que la organización no podía tolerar la insubordinación.

Rodgers acusó a McCarthy de quedarse dormido en reuniones y faltar a otras durante su aparición en The Pat McAfee Show. También relató que, en el descanso de la derrota 19-16 contra los Philadelphia Eagles, el entrenador cerró una charla con un grito alusivo a los Green Bay Packers, equipo con el que ambos ganaron un Super Bowl. McCarthy reconoció que ese episodio fue vergonzoso.

Rooney aseguró que Rodgers nunca le planteó inquietudes sobre la salud de McCarthy, aunque sí le expresó desacuerdos sobre la selección de jugadas. El presidente sostuvo que el quarterback cambió algunas de las llamadas que fallaron cerca de la zona de anotación y que McCarthy asumió parte de la responsabilidad por esos errores.

De acuerdo con Dulac, Rodgers le dio un ultimátum a McCarthy el martes por la noche. Le pidió que lo dejara llamar todas las jugadas ofensivas o que lo dejara salir del equipo. Tras hablar con Rooney y el gerente general Omar Khan, McCarthy decidió dejar al quarterback inactivo ante Denver. Los Steelers lo dieron de baja el miércoles, después de su aparición en el programa de Pat McAfee.

La gestión de McCarthy y Rooney ya estaba bajo crítica

El manejo de la suplencia de Rodgers ya había generado críticas contra McCarthy y la directiva. El entrenador respaldó públicamente al quarterback y, un día después, los Steelers anunciaron que quedaría inactivo. El cambio llegó tras dos derrotas consecutivas, ante Cincinnati y Philadelphia, en medio de desacuerdos sobre cómo se conducía la ofensiva.

Adam Crowley, presentador de 93.7 The Fan en Pittsburgh, calificó de “vergüenza” la gestión de Rooney. Entre sus cuestionamientos, señaló que la franquicia seguía recurriendo a Mason Rudolph como solución de emergencia casi cinco años después del retiro de Ben Roethlisberger.

Rodgers, de 42 años, cerró su paso por Pittsburgh con 2,241 yardas, 16 pases de anotación y seis intercepciones en 10 juegos esta temporada. El ganador de cuatro premios al Jugador Más Valioso había dicho que esta sería su última campaña en la NFL.