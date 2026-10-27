'Checo' Pérez le da espaldarazo a Valtteri Bottas, pero su continuidad “no es su decisión”

A Sergio Pérez le gustaría ver a Valtteri Bottas de regreso en Cadillac para la temporada 2027 de Fórmula 1, pero ha expresado que esa decisión no le corresponde.

El finlandés ha sostenido un enfrentamiento cerrado en calificaciones ante el mexicano, pero en los Grandes Premios, la brecha entre los dos pilotos en carreras ha sido notablemente amplia, con Pérez superándolo en las doce ocasiones en las que al menos uno de ellos ha llegado a la meta final.

Durante el fin de semana en Austin, la prensa británica inició las especulaciones sobre el futuro de Bottas, en especial después de que el director del equipo, Marcin Budkowski, evitó dar una respuesta concreta sobre la continuidad de los dos pilotos, mientras hay una lista de candidatos que pueden reemplazar a Bottas, incluyendo a Colton Herta y a Esteban Ocon.

Este martes, en la rueda de prensa anual con sus patrocinadores principales, Pérez dio su voto de convianza a Bottas, aunque admitió que la decisión sobre quién será su coequipero en 2027.

Lo he dicho. Valtteri es un pilotazo, tiene uno de los mejores currículos que hay hoy en día en la F1 tiene muchísima experiencia, tanta como yo”, dijo.

“Al final, ha estado lejos en algunas carreras, pero yo creo que estamos trabajando muy bien, estamos aportando mucho al equipo”.

“Creo que para quien venga va a ser muy difícil poder estar en mi ritmo. Si Valtteri tiene problemas, creo que será más difícil, pero al final no es mi decisión, a mi me encantaría seguir con Valtteri, ha aportado mucho para el equipo.

Pérez con su casco especial para este fin de semana Eduardo Olmos

Pérez, quien así como Bottas firmó un contrato multianual con Cadillac, también reiteró su compromiso con el proyecto estadunidense, afirmando que de seguir con el plan de trabajo actual, podrá pelear firmemente en la media tabla tan pronto como en la próxima temporada de Fórmula 1.

Además, dejó entrever que hay una sorpresa que se develará en breve.