¡Pésimo gusto! El polémico póster de Cadillac para el GP de México que molestó a la afición

El equipo Cadillac F1 presenta un póster en cada una de las carreras del calendario 2026 de la Fórmula 1 y para el Gran Premio de la Ciudad de México no podía ser la excepción aunque lo hecho por la escudería americana no ha resultado del agrado de los mexicanos.

El póster se mostró la mañana de este martes, justo unas horas antes de que Sergio Pérez tuviera su tradicional conferencia anual antes de la competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez y dónde mostrará el diseño del casco que utilizará este fin de semana.

La imagen, difundida en redes sociales, mostraba al coche de Checo Pérez transitando por un camino a lado de tres perros con gestos de ladridos, cada uno de ellos con un color representativo de la bandera mexicana (verde, blanco y rojo).

Los usuario en las diversas redes sociales han comentado la imagen mostrando disgusto por el diseño con comentarios como "qué es esta porquería y por qué no la han bajado" mientras que otros han colocado emojis de disgusto y vómito haciendo referencia de que la imagen pudo haber tenido otro diseño.

Los aficionados han resaltado que Cadillac pudo haber realizado un mejor trabajo considerando dos factores: primero la carrera arrancada 300 de su piloto Sergio Pérez, quien alcanzará esa cifra el domingo. El segundo , la celebración del Día de Muertos, una de las festividades más importantes del país y de la cual otras escuderías han quedado enamoradas y usado en el pasado como ha sido el caso de Red Bull, la antigua escudería del piloto mexicano.

De hechos, la disputa del Gran Premio de México en el último fin de semana de octubre está planeada para coincidir con estos festejos y promover el turismo en la capital del país.