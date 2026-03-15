VIDEO: 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas tienen incidente en arranque del Gran Premio de China

Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas, pilotos del equipo Cadillac, no se salvaron del caos en el arranque del Gran Premio de China de Fórmula 1, al protagonizar un incidente en la segunda curva del recorrido.

Mientras los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, no tomaron la salida por fallas en sus monoplazas, así como Alex Albon (Williams) y Gabriel Bortoleto (Audi), el mexicano y el finlandés buscaron capitalizar en el comienzo de la carrera de este domingo, a fin de tener la ubicación en pista más favorable. Sin embargo, el desastre entre los coequiperos también ocurrió.

Así fue el accidente entre 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas en China

Si bien Pérez tuvo una buena salida y rebasó al Aston Martin de Lance Stroll por la línea exterior de la Curva 1 del circuito de Shanghái, trató de mantener el impulso al ponerse a la par de Bottas en la siguiente curva.

Pero no hubo espacio para los dos coches, por lo que la colisión fue inminente. El resultado fue un trompo de Sergio Pérez, aunque rápidamente recuperó la marcha y se mantuvo a corta distancia de Stroll y de Bottas.

Adicionalmente, la FIA anotó el incidente, pero determinó que no requirió investigación. Ni Pérez ni Bottas hicieron alguna expresión inmediata en la radiocomunicación, además de que ninguno sufrió daños mayores en sus respectivos coches.

Irónicamente, los cuatro pilotos que no tomaron la salida, junto con el despiste del Red Bull de Isack Hadjar en la primera vuelta, le permitieron a Pérez correr en el lugar 17 en los primeros giros del Gran Premio, luego de terminar en último puesto en la sesión de calificación.