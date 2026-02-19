El beisbol se transforma: El cambio radical en las transmisiones de MLB que te hará dudar de cada pitcheo

El viernes, cuando los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore salten al diamante del Ed Smith Stadium en Sarasota, el aficionado frente al televisor sentirá que le han quitado la red de seguridad. Por primera vez en décadas, la transmisión no te dirá la verdad absoluta. La famosa "K-Zone", ese cuadro digital que desde 2001 nos dictó sentencia sobre lo que es gloria o infamia, ha sido silenciada por mandato de la oficina del Comisionado.

La MLB ha decidido que el espectador debe volver a adivinar. Aunque el recuadro de la zona de strike podrá aparecer en pantalla, ya no se iluminará ni cambiará de color para confirmar si el lanzamiento fue una bola o un strike. Esta medida no es un capricho nostálgico para devolverle el romanticismo al juego, sino una estrategia de ciberseguridad deportiva: el sistema de Desafío Automatizado de Bola-Strike (ABS) ha llegado para quedarse y la liga quiere evitar que la tecnología se convierta en el cómplice de una nueva era de trampas.

El juego de los cinco segundos

La implementación del ABS permite que los equipos desafíen dos decisiones del umpire por juego. Sin embargo, para evitar que el dugout reciba señales externas basadas en la repetición instantánea de la televisión, la MLB ha impuesto un cerrojo informativo. Los datos de ubicación de los lanzamientos tendrán un retraso de cinco segundos en el sistema oficial del estadio, y las transmisiones televisivas que aún utilicen el recuadro operarán con un desfase de hasta nueve segundos.

"Queremos que los fanáticos confíen en el sistema sin tener que dudar de cada decisión a través de una caja digital", señala un portavoz de la liga a The Athleric. Pero la realidad es otra: se trata de blindar el juego. Con solo un par de segundos para decidir si lanzan el reto, los jugadores ya no podrán mirar de reojo a la pantalla gigante para confirmar si el umpire se equivocó. Ahora, el instinto vuelve a ser el rey"

Este experimento que arranca en el Spring Training tiene una meta clara: el 25 de marzo. En la Noche Inaugural, cuando los Yankees visiten a los Giantesde San Francisco, el mundo será testigo del debut oficial del sistema ABS en la primera transmisión histórica de la MLB a través de Netflix.

El cambio marca el fin de una era que comenzó en ESPN hace 25 años. La zona de strike digital, que nos acostumbró a juzgar a los umpires con la prepotencia del que tiene un software en casa, será ahora una ventana muda. Los aficionados tendrán que confiar en sus ojos, o en su capacidad para aguantar la respiración durante esos nueve segundos de retraso, para saber si ese pitcheo en la esquina fue, efectivamente, el strike que decidió el partido.

Detalles de la transmisión (Spring Training):

Encuentro: NY Yankees vs. Baltimore Orioles

Sede: Ed Smith Stadium, Sarasota, FL.