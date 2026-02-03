¡Checo Pérez en el Super Bowl! Cuál es la cifra millonaria que Cadillac pagará por su anuncio

Mientras la parrilla de la Fórmula 1 se prepara para expandirse a 11 equipos en 2026, Cadillac ha decidido que las presentaciones tradicionales con sábanas de seda y comunicados de prensa no van con su estilo y el equipo donde milita Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas mostrará su diseño en el Super Bowl LX.

La escudería de grupo General Motors ha hecho una fiesta de su lanzamiento con diferentes eventos. Desde el viernes, los transeúntes en Times Square se encontraron con un misterioso cubo de vidrio esmerilado. En su interior, apenas visible entre el resplandor de los neones neoyorquinos, se adivinará la silueta de un monoplaza de Fórmula 1.

La presentación del monoplaza se dará la noche del domingo 8 de febrero, cuando, tras el silbatazo final en el Levi’s Stadium, el vidrio se aclare para revelar al mundo la decoración definitiva del auto que conducirán “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, y del cual ya han visto la imagen final en el día de filmación.

¿Cuánto costará el anuncio del lanzamiento del Cadillac de Sergio Pérez en el Super Bowl?

La estrategia de Cadillac rompe con los moldes europeos de la F1. En lugar de un evento privado, la marca lanzará su imagen ante más de 127 millones de espectadores mediante un comercial durante el Super Bowl, uno de los eventos más caros para comprar espacio publicitario.

“Queremos ser diferentes. No entramos a la Fórmula 1 para parecernos a cualquier otro equipo, para copiar lo que hace McLaren o Mercedes”, declaró Dan Towriss, CEO del equipo Cadillac F1, en entrevista con The Athletic.

El equipo está dispuesto a usar los recursos necesarios. En agosto del año pasado usaron al actor Keanu Reeves para presentar a los pilotos a través de un video que logró 60 millones de visitas. Además, el actor se encuentra desarrollando un documental sobre el nacimiento del equipo.

Pero para el lanzamiento del coche en un comercial de 30 segundos se espera que el equipo gaste entre siete y ocho millones de dólares, según estimaciones del New York Times, para mostrar el diseño final del primer monoplaza, que curiosamente no tendrá un motor Cadillac, sino Ferrari.

El domingo del Super Bowl, mientras que algunos estarán pendientes del resultado entre Nueva Inglaterra y Seattle, otros al show de Bad Bunny, habrá millones de aficionados a la F1 esperando ver el Cadillac, especialmente desde México.