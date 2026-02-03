Maresca, Xabi Alonso o Fàbregas: el dilema del City si se va Guardiola

Aunque Pep Guardiola continúa siendo el pilar del proyecto deportivo del Manchester City, en los despachos del Etihad Stadium se trabaja con planificación y previsión. La exigencia competitiva del fútbol de élite obliga a los grandes clubes a anticiparse, y ante la posibilidad de que el técnico catalán decida cerrar su ciclo en Inglaterra, la directiva citizen ya maneja una lista de posibles sucesores. El objetivo es claro: preservar la identidad futbolística que ha convertido al City en una referencia mundial. En ese contexto, tres nombres destacan por encima del resto: Enzo Maresca, Xabi Alonso y Cesc Fàbregas.

Más allá de los resultados, el club busca un entrenador capaz de sostener un modelo basado en la posesión, el control del ritmo y la inteligencia táctica, valores profundamente asociados a la era Guardiola. Enzo Maresca, continuidad total del modelo City.

Enzo Maresca aparece como el candidato que mejor encarna la idea de continuidad absoluta. El entrenador italiano conoce como pocos el funcionamiento interno del Manchester City tras haber formado parte del cuerpo técnico de Guardiola y haber trabajado dentro del City Football Group. Su comprensión del juego posicional, la salida de balón estructurada y la ocupación racional de los espacios lo convierten en un perfil casi natural para heredar el banquillo.

Desde la directiva se valora su capacidad pedagógica y su afinidad con los principios tácticos que definen al equipo. Maresca representa una transición suave, sin grandes sobresaltos, algo especialmente atractivo en un vestuario acostumbrado a automatismos muy específicos. Además, su experiencia trabajando con jóvenes talentos encaja con la estrategia global del club, que apuesta por el desarrollo interno y la proyección a largo plazo. Xabi Alonso, evolución competitiva con sello propio

El nombre de Xabi Alonso ha ganado peso gracias a su impacto inmediato como entrenador en la élite europea. Su propuesta combina orden táctico, presión inteligente y una notable capacidad para adaptar el plan de juego a los distintos contextos. En el Manchester City ven en Alonso a un técnico preparado para gestionar la exigencia máxima y competir por todos los títulos desde el primer día.

A diferencia de Maresca, Xabi Alonso no representa una continuidad exacta del modelo Guardiola, sino una posible evolución. Su experiencia como jugador bajo las órdenes de entrenadores de primer nivel le ha permitido construir una identidad propia, más flexible y pragmática, sin renunciar al buen trato del balón. Su liderazgo natural y su credibilidad dentro del vestuario son factores clave que la directiva considera fundamentales en una etapa posterior a Guardiola. Cesc Fàbregas, una apuesta estratégica a largo plazo

Cesc Fàbregas simboliza el perfil más joven y menos experimentado de la lista, pero también uno de los más alineados con la filosofía histórica del club. Su visión del juego, su entendimiento del fútbol posicional y su capacidad para interpretar los espacios lo colocan como un entrenador con enorme proyección. En el City se observa con atención su crecimiento en los banquillos y su evolución como gestor de grupo.

La posible llegada de Fàbregas estaría pensada como un proyecto a medio y largo plazo, con margen de aprendizaje y desarrollo. Su perfil encaja especialmente en un club que prioriza la idea de juego por encima de los nombres y que confía en procesos sostenidos en el tiempo. Para la directiva, Cesc representa la oportunidad de construir una nueva era desde la base conceptual que Guardiola instauró.

Un relevo pensado desde la identidad

El Manchester City no busca simplemente un sustituto para Pep Guardiola, sino un heredero capaz de proteger un legado futbolístico único. Maresca, Xabi Alonso y Fàbregas ofrecen caminos distintos hacia un mismo objetivo: mantener al club en la cima del fútbol mundial sin perder su esencia. El futuro del banquillo aún no está decidido, pero en el Etihad la planificación ya está en marcha.