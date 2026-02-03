¡Desaire a Patriotas! Robert Kraft quedaría fuera del Salón de la Fama previo al Super Bowl

Justo en la semana más importante para los New England Patriots el equipo podría recibir un segundo revés, aunque también podría ser la oportunidad perfecta para callar bocas luego de que medios en Estados Unidos reportan que el dueño de la exitosa franquicia, Robert Kraft, no será elegido para ingresar al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional en la Clase 2026.

Según reportes recientes de Adam Schefter, la negativa de los votantes hacia Kraft se suma a una semana negra para la organización de Nueva Inglaterra, confirmando que los arquitectos de seis Super Bowls tendrán que esperar para ver sus bustos en bronce, a pesar de ser una de las franquicias más exitosas de la historia.

Kraft y su exentrenador compartían una boleta finalista reducida de cinco personas, compitiendo contra los exjugadores Ken Anderson, Roger Craig y L.C. Greenwood. La matemática fue implacable: los 50 votantes debían seleccionar a tres candidatos, y para ser inmortalizado se requieren 40 votos favorables. Tanto el dueño como el estratega se quedaron cortos según reporta el insider.

La situación de Bill Belichick y el escándalo en la votación

Si bien la exclusión de Kraft es vista como una decepción personal se suma a la controversia de lo con Bill Belichick, el head coach que fue despreciado por los votantes, una situación que ha escalado a niveles de controversia nacional.

La noticia de que el considerado "mejor entrenador de todos los tiempos" no logró el 80% de la aprobación necesaria ha desatado una condena generalizada hacia el proceso de selección del Salón de la Fama, especialmente entre las nuevas generaciones quienes ponen en duda la validez del lugar al no dar el reconocimiento a los éxitos.

Expertos y aficionados consideran inexplicable que la figura central de la historia moderna de la NFL sea rechazada en su primer año de elegibilidad. Aunque la omisión de Kraft no recibirá el mismo nivel de escrutinio mediático explosivo que la de Belichick, subraya una tendencia crítica en la votación de este año: los grandes nombres están siendo bloqueados.

Una ceremonia eclipsada por las ausencias

El anuncio oficial de la Clase 2026 se realizará este jueves durante la ceremonia de los NFL Honors, pero el evento corre el riesgo de ser recordado no por quiénes entraron, sino por quiénes se quedaron fuera. A la lista de los Patriots se suma el reporte de que Eli Manning también habría sido rechazado.

Sin embargo, si Nueva Inglaterra gana el domingo a Seattle en el Super Bowl LX seguro que Kraft lo valorará más que entrar a un Salón de la Fama que parece cada vez más un "Salón de los amigos".