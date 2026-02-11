'Checo' Pérez: Directivo de Cadillac afirma que la mala prensa hacia el mexicano fue 'inmerecida'

Las voces que defienden a Sergio 'Checo' Pérez siguen aumentando conforme se acerca la primera carrera del mexicano con Cadillac y ahora fue el turno de Pat Symonds, quien afirma que las críticas de la prensa en su etapa con Red Bull fueron exageradas.

Symonds tiene más de cuatro décadas involucrado en la Fórmula 1, siendo recientemente Jefe de la Oficina Técnica de FOM, es decir, el encargado de desarrollar las reglas técnicas que estuvieron en vigor de 2022 hasta el año pasado. También estuvo en equipos como Renault, donde vivió el bicampeonato de Fernando Alonso, y Williams, coincidiendo con Valtteri Bottas.

Actualmente, Symonds tiene el cargo de Consultor Ejecutivo de Ingeniería de Cadillac, siendo parte del diseño y los aspectos operativos del proyecto. Además de reencontrarse con el finlandés, está trabajando por primera vez con Sergio Pérez, de quien sólo tiene comentarios positivos.

No conocía a Checo Pérez y ha sido muy bueno. Incluso en esa primera sesión de simulador, escuchar lo que tenía que decir, la verdad es que me impresionó mucho”, compartió en el marco de las pruebas de pretemporada en Bahrein.

Pat Symonds Cadillac F1 Team

Checo Pérez es, hasta ahora, quien más kilómetros en pista ha acumulado para desarrollar el nuevo proyecto de Cadillac, siendo el primero en conducir el monoplaza del equipo y quien logró trabajar en las fábricas de la organización con anterioridad.

Con el tiempo, personajes como Jonathan Weathley, quien hoy es directivo de alto perfil en Audi pero estuvo previamente con Red Bull, han reconocido que el tapatío no tendrá problemas para rendir al más alto nivel, aunque las críticas por parte de la prensa británica persisten.

Pese a ello, Symonds opina que todos esos malos comentarios fueron exagerados, ya que su experiencia de 14 temporadas ha ayudado a tomar un rumbo en el programa de trabajo de la nueva estructura.

Es por esto que considera que “tenemos una gran alineación” con Bottas y el chino Zhou Guanyu, quien es piloto de pruebas.

Checo ha tenido algo de mala prensa en los últimos dos años y, para mí, es inmerecida. Es un piloto muy competente, ha ganado carreras, sabe lo que hace”, finalizó.

'Checo' Pérez y el resto de los pilotos de Fórmula 1 entrenan el resto de la semana en el circuito de Bahréin.