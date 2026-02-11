Lewis Hamilton duda si los coches de la F1 2026 se adaptan a su estilo de conducción 

Lewis Hamilton aún no tiene claro si la nueva generación de monoplazas realmente encaja con su forma de conducir, esto luego de padecer varios años con los coches de efecto suelo que dejaron de existir en la F1 2025 y que, algunos, consideraban no favorecían el estilo de manejo del siete veces monarca.

Aunque el británico reconoció que el auto bajo la normativa 2026 es “más divertido”, también señaló que todavía está lejos de entender completamente su comportamiento, esto porque tienen “mucha menos carga aerodinámica”, además de ser “más cortos” y “más ligeros”.

En teoría, esas características podrían favorecer a un piloto como él como ya sucedió en reglamentaciones anteriores como en su dominio con Mercedes en 2014, impulsado en gran medida por el sistema híbrido. Históricamente Hamilton se siente más cómodo con un tren delantero preciso y un monoplaza reactivo.

El piloto de Ferrari destacó que ahora es “más fácil de controlar” y que la sensación es “como hacer rally en muchos sentidos”, una descripción que apunta a un manejo más suelto y menos dependiente del agarre absoluto.

Sin embargo, Hamilton fue prudente cuando se le preguntó directamente si estos autos se ajustan mejor a su estilo que los de la era anterior. “Por el momento no se siente en nada como la generación anterior, y realmente es demasiado pronto”, afirmó.

Ferrari aún lejos de lo ideal en el 2026

El piloto de Ferrari subrayó que el SF-26 todavía está lejos de su punto óptimo. “No hemos optimizado los neumáticos, no hemos optimizado el paquete aerodinámico todavía, ni la altura del coche, ni el balance mecánico”, explicó, dejando claro que sin esos factores afinados es imposible determinar si el monoplaza realmente se adapta a sus preferencias.

Además, las condiciones en la mañana en Bahréin no ayudaron a sacar conclusiones. “Aquí ha estado muy ventoso y hace mucho más calor, así que es mucho más difícil encontrar el equilibrio correcto”, comentó. De hecho, admitió que “no se sintió bien ahí afuera con el viento” y que es necesario “tomarlo con cautela”.

Aunque llegó a decir que los autos “se sienten” más lentos —incluso comparándolos con un F2 en términos de percepción—, su valoración final fue más positiva: “En general, es un auto más divertido de manejar”.