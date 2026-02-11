Norris vuela y "Checo" Pérez se adapta: Resultados del día 1 de los test en Bahréin

El primer día de pruebas en Bahréin dejó una confirmación de lo visto en Barcelona: Mercedes y Red Bull estarán en la lucha por las victorias, al menos en las primeras carreras al demostrar confiabilidad en la primera jornada de pruebas oficiales; una sesión donde Sergio “Checo” Pérez debutó en la tarde con Cadillac.

Lando Norris logró el mejor tiempo con un registro de 1m34.669s al tomar el McLaren por la tarde superando por 0.129s a lo hecho por Max Verstappen. El piloto de Red Bull rodó todo el día y completó 134 giros, la mayor cantidad, superando así a Esteban Ocon, Haas, quien consiguió 114 vueltas para ubicarse cuarto.

Ferrari fue el tercero de las posiciones con Charles Leclerc, pero a medio segundo de lo hecho por Norris. A su vez, Lewis Hamilton, quien rodó por la mañana y completó 52 vueltas se ubicó séptimo con una diferencia de 1.7 segundos respecto a lo hecho por el líder absoluto.

Oscar Piastri, quien tuvo el McLaren durante la mañana, quedó en la quinta posición a 0.9 segundos de lo hecho por su compañero de equipo.

¿En qué posición finalizó Checo Pérez el primer día de test en Bahréin?

El piloto mexicano Sergio Pérez se ubicó en el puesto 14, por detrás de Carlos Sainz. El tapatío giró 57 vueltas, lo que lo colocó como el piloto número 11 en la totalidad de giros, para un mejor registro de 1m38.828s quedando a cuatro segundos de lo hecho por Lando Norris.

Checo Pérez tomó los controles del Cadillac en la tanda vespertina. El finlandés Valtteri Bottas inició la sesión finalizando en la posición 16 y a tres décimas del tiempo del mexicano completando 49 giros.

Los tiempos del primer día de test en Bahréin de la F1 2026

1º Lando Norris - McLaren — 1:34.669

2º Max Verstappen - Red Bull — 1:34.798

3º Charles Leclerc - Ferrari — 1:35.190

4º Esteban Ocon - Haas — 1:35.578

5º Oscar Piastri - McLaren — 1:35.602

6º George Russell - Mercedes — 1:36.108

7º Lewis Hamilton - Ferrari — 1:36.433

8º Pierre Gasly - Alpine — 1:36.765

9º Nico Hulkenberg - Audi — 1:36.861

10º Alexander Albon - Williams — 1:37.437

11º Kimi Antonelli - Mercedes — 1:37.629

12º Arvid Lindblad - Racing Bulls — 1:37.945

13º Carlos Sainz - Williams — 1:38.221

14º Sergio Pérez - Cadillac — 1:38.828

15º Gabriel Bortoleto - Audi — 1:38.871

16º Valtteri Bottas - Cadillac — 1:39.150

17º Lance Stroll - Aston Martin — 1:39.883

18º Franco Colapinto - Alpine — 1:40.330

Vueltas totales de cada piloto en el primer día de test en Bahréin

1º Max Verstappen - Red Bull (RBPT) — 128 vueltas

2º Esteban Ocon - Haas (Ferrari) — 106 vueltas

3º Carlos Sainz - Williams (Mercedes) — 77 vueltas

4º Arvid Lindblad - Racing Bulls (RBPT) — 75 vueltas

5º Charles Leclerc - Ferrari (Ferrari) — 64 vueltas

6º Alex Albon - Williams (Mercedes) — 64 vueltas

7º Nico Hulkenberg - Audi (Audi) — 59 vueltas

8º George Russell - Mercedes (Mercedes) — 56 vueltas

9º Oscar Piastri - McLaren (Mercedes) — 54 vueltas

10º Lewis Hamilton - Ferrari (Ferrari) — 52 vueltas

11º Sergio Pérez - Cadillac (Ferrari) — 52 vueltas

12º Gabriel Bortoleto - Audi (Audi) — 49 vueltas

13º Valtteri Bottas - Cadillac (Ferrari) — 49 vueltas

14º Lando Norris - McLaren (Mercedes) — 41 vueltas

15º Pierre Gasly - Alpine (Mercedes) — 40 vueltas

16º Lance Stroll - Aston Martin (Honda) — 36 vueltas

17º Franco Colapinto - Alpine (Mercedes) — 28 vueltas

18º Andrea Kimi Antonelli - Mercedes (Mercedes) — 16 vueltas