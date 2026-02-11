Norris vuela y "Checo" Pérez se adapta: Resultados del día 1 de los test en Bahréin
Checo Pérez debuta con Cadillac en la pretemporada en Bahréin. Checa su posición y tiempos frente a Norris y Verstappen en la primera jornada.
El primer día de pruebas en Bahréin dejó una confirmación de lo visto en Barcelona: Mercedes y Red Bull estarán en la lucha por las victorias, al menos en las primeras carreras al demostrar confiabilidad en la primera jornada de pruebas oficiales; una sesión donde Sergio “Checo” Pérez debutó en la tarde con Cadillac.
Lando Norris logró el mejor tiempo con un registro de 1m34.669s al tomar el McLaren por la tarde superando por 0.129s a lo hecho por Max Verstappen. El piloto de Red Bull rodó todo el día y completó 134 giros, la mayor cantidad, superando así a Esteban Ocon, Haas, quien consiguió 114 vueltas para ubicarse cuarto.
Ferrari fue el tercero de las posiciones con Charles Leclerc, pero a medio segundo de lo hecho por Norris. A su vez, Lewis Hamilton, quien rodó por la mañana y completó 52 vueltas se ubicó séptimo con una diferencia de 1.7 segundos respecto a lo hecho por el líder absoluto.
Oscar Piastri, quien tuvo el McLaren durante la mañana, quedó en la quinta posición a 0.9 segundos de lo hecho por su compañero de equipo.
¿En qué posición finalizó Checo Pérez el primer día de test en Bahréin?
El piloto mexicano Sergio Pérez se ubicó en el puesto 14, por detrás de Carlos Sainz. El tapatío giró 57 vueltas, lo que lo colocó como el piloto número 11 en la totalidad de giros, para un mejor registro de 1m38.828s quedando a cuatro segundos de lo hecho por Lando Norris.
Checo Pérez tomó los controles del Cadillac en la tanda vespertina. El finlandés Valtteri Bottas inició la sesión finalizando en la posición 16 y a tres décimas del tiempo del mexicano completando 49 giros.
Los tiempos del primer día de test en Bahréin de la F1 2026
1º Lando Norris - McLaren — 1:34.669
2º Max Verstappen - Red Bull — 1:34.798
3º Charles Leclerc - Ferrari — 1:35.190
4º Esteban Ocon - Haas — 1:35.578
5º Oscar Piastri - McLaren — 1:35.602
6º George Russell - Mercedes — 1:36.108
7º Lewis Hamilton - Ferrari — 1:36.433
8º Pierre Gasly - Alpine — 1:36.765
9º Nico Hulkenberg - Audi — 1:36.861
10º Alexander Albon - Williams — 1:37.437
11º Kimi Antonelli - Mercedes — 1:37.629
12º Arvid Lindblad - Racing Bulls — 1:37.945
13º Carlos Sainz - Williams — 1:38.221
14º Sergio Pérez - Cadillac — 1:38.828
15º Gabriel Bortoleto - Audi — 1:38.871
16º Valtteri Bottas - Cadillac — 1:39.150
17º Lance Stroll - Aston Martin — 1:39.883
18º Franco Colapinto - Alpine — 1:40.330
Vueltas totales de cada piloto en el primer día de test en Bahréin
1º Max Verstappen - Red Bull (RBPT) — 128 vueltas
2º Esteban Ocon - Haas (Ferrari) — 106 vueltas
3º Carlos Sainz - Williams (Mercedes) — 77 vueltas
4º Arvid Lindblad - Racing Bulls (RBPT) — 75 vueltas
5º Charles Leclerc - Ferrari (Ferrari) — 64 vueltas
6º Alex Albon - Williams (Mercedes) — 64 vueltas
7º Nico Hulkenberg - Audi (Audi) — 59 vueltas
8º George Russell - Mercedes (Mercedes) — 56 vueltas
9º Oscar Piastri - McLaren (Mercedes) — 54 vueltas
10º Lewis Hamilton - Ferrari (Ferrari) — 52 vueltas
11º Sergio Pérez - Cadillac (Ferrari) — 52 vueltas
12º Gabriel Bortoleto - Audi (Audi) — 49 vueltas
13º Valtteri Bottas - Cadillac (Ferrari) — 49 vueltas
14º Lando Norris - McLaren (Mercedes) — 41 vueltas
15º Pierre Gasly - Alpine (Mercedes) — 40 vueltas
16º Lance Stroll - Aston Martin (Honda) — 36 vueltas
17º Franco Colapinto - Alpine (Mercedes) — 28 vueltas
18º Andrea Kimi Antonelli - Mercedes (Mercedes) — 16 vueltas