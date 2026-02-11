Verstappen lidera la primera mañana de test en Bahréin, "Checo" Pérez ya prueba 

Max Verstappen arrancó la primera jornada de los test en Bahréin imponiendo condiciones con el Red Bull Ford. El neerlandés fue el más veloz en la sesión matutina del primer día de ensayos en el circuito de Sakhir, donde registró un tiempo de 1:35.433 y superó incluso la distancia equivalente a un Gran Premio.

La actividad comenzó a las 10:00 horas locales en Bahréin, 1 de la mañana de México, dando inicio a tres jornadas clave de preparación. En varios equipos se optó por mantener al mismo piloto durante todo el día: Red Bull confió completamente en Verstappen para trabajar con el RB22, decisión que también replicaron McLaren con Oscar Piastri, Racing Bulls con Arvid Lindblad, Aston Martin con Lance Stroll y Haas con Esteban Ocon.

Los primeros minutos estuvieron dedicados a las habituales vueltas de instalación. Algunos monoplazas, como el Red Bull y el Audi, montaron estructuras de medición aerodinámica conocidas como “aero rakes”, utilizadas para analizar el comportamiento del flujo de aire. Por ello, los cronómetros no reflejaron tiempos competitivos en el arranque, ya que la prioridad era recopilar información técnica.

La sesión tuvo algunos incidentes. Lewis Hamilton perdió el control de su Ferrari en la curva 1 y provocó una breve neutralización con bandera amarilla. Más tarde, la actividad se detuvo con bandera roja cuando el Alpine de Franco Colapinto quedó detenido en pista, con el argentino reincorporándose posteriormente.

Tras la reanudación comenzaron a caer los registros. Ocon fue el primero en mejorar con neumáticos C3, pero Verstappen respondió con autoridad al montar compuestos medios nuevos (C2) y establecer el 1:35.433 que nadie logró batir. Piastri y George Russell se acercaron, aunque quedaron por detrás del tricampeón del mundo. Hamilton finalizó cuarto.

Carlos Sainz logró el mayor número de vueltas con 77; Lindblad y Verstappen también superaron la referencia de carrera.

Cadillac usó a Valtteri Bottas durante la sesión, mientras que Sergio “Checo” Pérez toma los controles del monoplaza del equipo americano esta tarde, dividiendo el programa de trabajo.