Checo Pérez saldrá 21 en el GP de México y estas son sus impresiones

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 arrancó con un duro golpe para la afición local. Sergio 'Checo' Pérez firmó una de las clasificaciones más complicadas de su carrera frente a su público y tendrá que remontar este domingo desde la penúltima posición de la parrilla de salida, al ubicarse en el escalón 21.

El piloto tapatío experimentó serias dificultades para encontrar el ritmo a una sola vuelta sobre el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante la Clasificación 1 (Q1), Pérez apenas pudo completar un intento lanzado antes de quedar eliminado prematuramente de la sesión.

Con este resultado, Checo saldrá antepenúltimo en la carrera dominical, superando únicamente a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien culminó en la posición 22.

Esta actuación representa de manera oficial la peor posición de largada para el corredor jalisciense en las diez ocasiones en las que ha disputado el Gran Premio de México, complicando de forma severa sus aspiraciones de pelear por los puestos de podio ante el público tricolor.

¿Checo Pérez corre riesgo de no correr en el Gran Premio de México?

La mala clasificación de Cadillac principalmente se dio por problemas que presentaron en el motor desde las Prácticas Libres, así lo confirmó Sergio Pérez al comparecer ante los medios tras quedar eliminado en la Q1.

Asimismo, Pérez fue cuestionado sobre si existe el riesgo de no correr el día domingo por las fallas en su monoplaza, pero el piloto tapatío aseguró que los aficionados pueden tener la certeza de verlo rodar en su décimo Gran Premio de México

“Ya cambiamos el motor, entonces deberíamos de estar bien y bueno, veremos a ver qué podemos hacer para para el día de mañana. Pero tengo confianza en que vamos a terminar y más que eso, para mí es más importante empezar a pelear. Creo que, si se puede tener una buena arrancada, una buena primera vuelta, se puede hacer bastante”.

Sergio Pérez estuvo indispuesto el viernes en México. Cadillac Formula 1 Team

Checo Pérez y su estado de salud para el GP de México 2026

El día viernes previo a las primeras Prácticas Libres del fin de semana el equipo de comunicación de Cadillac informó a los medios que el mexicano se ausentaría de compromisos comerciales debido a malestar que tenía días atrás.

Pérez reapareció para la FP1, sin embargo, existían dudas sobre su estado de salud y si este sería un problema de cara al resto del fin de semana. Sin embargo, pese a que el tapatío confesó no estar en la mejor forma, aseguró que este no será impedimento para correr el domingo por la tarde y reveló que planea competirle de tú a tú al resto de la parrilla.

"Al final estuvimos bien, no tuve tuve problemas. No estoy a mi 100%, pero no es una pista muy demandante, afortunadamente."

"Yo creo que meternos en la lucha con algunos otros equipos, pilotos. Eso para mí sería muy muy bueno y motivante, estar en la pelea con otros autos."

Sergio "Checo" Pérez terminó 18 con su Cadillac REUTERS

Sergio Pérez agradece a la afición mexicana

Correr en su país siempre representará una motivación extra para Checo Pérez, quién se tomó el tiempo de agradecer a toda la afición mexicana que lo alienta en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Un orgullo contar con la mejor afición del mundo, la más educada, apoyan a todos los pilotos y el cariño que me dan es muy importante y se los he dicho siempre. Una de las razones principales por las que volví ha sido por la gran afición que tengo.”

“La verdad es que no deja de sorprenderme. Para mí sigue siendo el mejor Gran Premio del mundo, la mejor afición y el mejor ambiente, sin duda.”