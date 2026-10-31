Andrew Novak, a 18 hoyos de su primer título individual en el PGA Tour

Andrew Novak parece no tener rival este domingo en el VidantaWorld para concretar su primera victoria individual en el PGA Tour.

Su talento nato lo hace ser el único contendiente al título luego de firmar una tarjeta impecable de 62 golpes, nueve bajo par y un acumulado de -23, seis golpes de diferencia con Matthieu Pavon, su perseguidor más cercano.

Libre de bogeys en la tercera ronda del campo de Vidanta Vallarta, el graduado de la Universidad de Wofford busca consolidar una carrera que inició en 2022, cuando ingresó al Tour.

Estuvo en el equipo ganador en el Zurich Classic de Nueva Orleans 2025, pero su mayor logro profesional le espera, en caso de que cierre el trato este domingo en Vidanta Vallarta. Después de una fuerte tercera ronda, está mucho más cerca de lograrlo.

La clave de su exhibición no está solamente en la precisión de sus golpes, sino también en la confianza con la que ha afrontado cada recorrido. Novak explicó que ha logrado mantenerse concentrado en la ejecución, sin dejar que la presión de pelear por el campeonato altere su estrategia.

“Soy consciente de que estoy jugando a un nivel muy alto y sigo haciendo buenos swings, lo cual ayuda a la confianza. Pero, en cuanto a cómo estoy gestionando la situación en el campo, la realidad es que simplemente ejecuto el tiro que el campo me exige, y ahora mismo lo estoy haciendo con un porcentaje de acierto muy elevado”, señaló Novak.

Detrás de su gran semana también hay una historia de paciencia. Durante meses, Novak buscó corregir su desempeño con el putter, convencido de que, una vez resuelto ese aspecto, podría competir al nivel que esperaba. En Vidanta Vallarta, esa confianza finalmente se tradujo en resultados.

“He intentado ser paciente durante todo el año, diciéndome a mí mismo que si logro solucionar el putt, este será el resultado. Por fin, esa paciencia ha dado sus frutos, es exactamente lo que esperaba que sucediera. Todavía me quedan 18 hoyos, pero es genial ver que aquello que creía capaz de lograr, ahora se está haciendo realidad, sobre todo porque por fin tengo un putter que hace que la bola entre en el hoyo”

Con seis golpes de ventaja, Novak afrontará la ronda final con el título al alcance. El último recorrido será la prueba definitiva para transformar su extraordinaria actuación en una victoria individual que lleva tiempo persiguiendo.