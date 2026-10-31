GP de México: Lando Norris manda en Práctica 3, ‘Checo’ Pérez no vio actividad

Lando Norris superó por una milésima a Kimi Antonelli para liderar la tercera práctica del Gran Premio de México 2026, mientras Sergio Pérez no registró vueltas por un cambio de motor en su Cadillac.

El británico, quien es ganador defensor en el Autódromo Hermanos Rodríguez, necesitó de una vuelta rápida al final de la sesión de este viernes para marcar 1:17.600m, superando por la mínima diferencia a Antonelli, quien sólo necesita un noveno lugar para asegurar el título este mismo domingo.

De hecho, el italiano de Mercedes fue uno de los primeros en hacer simulaciones con el neumático medio en la tanda de este sábado, lo cual lo vio ubicarse en primer sitio por algunos minutos.

Una vez que calzó el compuesto suave, con menos de quince minutos restantes, Antonelli registró 1:17.601m. e, incluso, estuvo cerca de mejorar esa vuelta, aunque terminó a 20 milésimas de hacerlo.

Charles Leclerc, Oscar Piastri y Max Verstappen, quien sancionará un lugar en la parrilla, completaron los cinco mejores, por delante de Lewis Hamilton y George Russell. A los dos británicos les anularon su última vuelta lanzada por exceder límites de pista.

Checo Pérez sin actividad previo a la Clasificación

Sergio Pérez dio una vuelta de instalación con diez minutos transcurridos en la sesión, pero a modo de prevención, Cadillac le cambió la unidad de potencia y no tuvo oportunidad de registrar tiempos.

Sergio Pérez ha descansado el viernes de sus actividades de medios el viernes. REUTERS

El otro piloto que tampoco rodó de manera competitiva fue Gabriel Bortoleto, cuyo monoplaza Audi siguió experimentando fallas.

Por su parte, Ryo Hirakawa, quien reemplaza a Esteban Ocon en Haas para el resto del fin de semana, se ubicó en el puesto 18, con 29 vueltas totales en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De destacar que Franco Colapinto finalizó en la posición 12 y Fernando Alonso en el sitio 14, en un entrenamiento que no registró incidentes, pero sí temperaturas de pista de hasta 47 grados Centígrados.

La calificación del Gran Premio de la Ciudad de México arrancará este sábado a las 15:00 hrs (Tiempo del Centro).