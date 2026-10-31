Antonelli tras su calificación en México antes del campeonato: "estoy más tenso de lo normal" 

El italiano Andrea Kimi Antonelli está a solo un paso de conquistar su primer campeonato del mundo y arrancando desde la cuarta posición de parrilla de salida por primera vez está consciente de la historia que podría lograr el domingo en el Gran Premio de la Ciudad de México.

A pesar de que ha estado dentro del top cinco en la calificación, pero avanzando al cuarto por la sanción a Max Verstappen tras el incidente con Liam Lawson en la segunda práctica libre, Antonelli considera que no será una carrera sencilla dado que no siente que el Mercedes se encuentre al 100 por ciento.

"No ha sido el fin de semana más fácil, para ser honesto, y definitivamente todavía no me siento al 100 por ciento. Pero también la idea de lo que podría pasar está ahí, y definitivamente estoy un poco más tenso de lo usual. Sin duda no me siento tan relajado, pero intentaré dormir bien y luego concentrarme en mañana", confesó Antonelli.

El italiano admitió que la sesión de clasificación no resultó óptima para su causa, ubicándose por detrás de Lewis Hamilton, George Russell y Charles Leclerc.

"Me costó tener una buena sensación con los neumáticos en la Q3 y simplemente no tenía la mayor confianza. Estaba un poco tenso, no voy a mentir, y sí, fue una mala vuelta. Ya sabes, muchos errores aquí y allá. Pero en general, seguimos en P4 y hay mucho por jugar", explicó.

¿Qué necesita Kimi Antonelli para coronarse campeón del mundo en el GP de México?

Para asegurar el título de la Fórmula 1, al italiano le basta con finalizar en la novena posición o una superior al caer la bandera de cuadros. Incluso si su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, se lleva la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez saliendo desde el segundo puesto, el noveno lugar es suficiente para que Antonelli alcance la gloria mundial.