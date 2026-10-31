Valtteri Bottas sacrificó su clasificación para ayudar a Checo Pérez en el GP de México

Valtteri Bottas dejó a un lado sus intereses para ser un loable jugador de equipo, pues durante la calificación del Gran Premio de México ayudó a Sergio Checo Pérez, quien llegó con poca preparación para la sesión, ya que su monoplaza no rodó en la FP3 por cambios en la unidad de potencia.

El problema de Checo comenzó durante la FP3, cuando el equipo tuvo que sustituir su unidad de potencia para evitar problemas de fiabilidad durante la carrera del domingo. La intervención provocó que el tapatío prácticamente se perdiera toda la sesión y llegara a la calificación sin haber podido validar los cambios realizados en la puesta a punto de su MAC-26.

Quiero dar las gracias al equipo en el garaje por lograr que volviera a salir a pista a tiempo para la clasificación. Es un circuito muy exigente para estos coches, por lo que perder tantos datos y no poder validar los cambios en la puesta a punto antes de la clasificación es un duro golpe”, expresó Budkowski en la zona de entrevistas del GP de México.

Por lo que el trabajo de Valtteri Bottas fue ponerse a disposición del servicio estratégico de Cadillac durante la calificación para que Sergio Checo Pérez consiguiera un mejor tiempo de vuelta, algo que destacó el director del equipo, Marcin Budkowski.

Como Valtteri tiene una penalización en la parrilla de salida para mañana —debido a la instalación de una nueva unidad de potencia tras su abandono en Austin—, decidió sacrificar su propia sesión de clasificación para ayudar a Checo; le agradezco enormemente su gran espíritu de equipo”, aseguró en la zona de entrevistas del GP de México.

Cadillac contra la corriente en México

Cadillac afrontará el Gran Premio de México contra corriente, en medio de una temporada marcada por los problemas de fiabilidad, los contratiempos mecánicos y la falta de experiencia de una escudería que disputa su primera campaña en la Fórmula 1.

El equipo ha sufrido problemas recurrentes de sobrecalentamiento, fallas en los frenos y suspensiones, además de catorce abandonos acumulados entre sus dos pilotos. En dicho escenario lleno de turbulencias para la escudería estadunidense, hay una luz para el Gran Premio de México, y esa es la afición, algo que destacó Marcin Budkowski.