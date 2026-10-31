Ocon niega haber tenido altercado físico con director de Haas durante GP de México

Esteban Ocon negó categóricamente haberse ido a los golpes con el director de Haas, Ayao Komatsu, tras el primer día de prácticas del Gran Premio de México, aunque admitió que hubo una diferencia notable de puntos de vista.

Temprano durante esta mañana, la escuadra estadunidense anunciaba que el francés sería reemplazado por Ryo Hirakawa para el resto del fin de semana, aunque sin ofrecer motivos de manera inmediata.

A lo largo del día trascendieron diversas especulaciones, incluyendo una sobre un desacuerdo con su ingeniera Laura Mueller en plena práctica de viernes, luego de no estar de acuerdo con el plan de uso de neumáticos.

Posteriormente, diario l’Equipe afirmó que hubo un altercado físico entre Ocon y Komatsu durante la noche del viernes, que derivó en ser relevado a favor de Hirakawa. También se hizo énfasis en que Ocon ya dejó territorio mexicano, mientras los carteles de Haas fueron modificados de inmediato, omitiendo su presencia.

Ocon desmintió a través de sus redes sociales un escenario de altercado físico.

Después de la reciente decisión del equipo Haas F1 confirmando que no participaré en el Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana, dei abordar formalmente algunos informes y especulaciones mediáticas en torno a la situación”, publicó.

Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Si bien reconozco que esto tuvo lugar, rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza”.

Condeno enérgicamente la violencia en todas sus formas y creo firmemente que los desacuerdos siempre deben manejarse con profesionalismo, respeto y comprensión mutua”.

Solicito amablemente que se evite la especulación mientras se está abordando el asunto. Se comunicarán más actualizaciones en el momento oportuno”.

Ocon perderá su asiento en Haas a finales de esta temporada a favor del brasileño Rafael Cãmara, por lo que sus posibilidades de seguir en la Fórmula 1 son remotas.

Los eventos de las últimas horas en México hacen posible un escenario en el que ya no vuelva a competir el resto de la temporada, dejando abierta la posibilidad de que Hirakawa, Cãmara y Jack Doohan, quien también es piloto de reserva de Haas, se repartan el asiento en las fechas restantes del Mundial 2026.