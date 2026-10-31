¿Quién es Roman Bravo-Young, histórico mexicano?

Roman Bravo-Young va por el oro en el Mundial de Lucha en la categoría de los 57 kilogramos, evento que se realiza en Astaná, Kazajistán. ¿Quién es el histórico mexicano que ganará la primera medalla en este tipo de competencia?

Nombre completo: Roman Guillermo Bravo-Young.

Edad: 27 años.

Estilo: Libre.

Peso: 57 kilogramos.

Récord en lo que va de la temporada 2026: 8 victorias y 1 derrota.

Roman Bravo-Young consiguió la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

Roman Bravo-Young tuvo su primer registro en el ranking un 11 de agosto de 2024, ocupando el sitio 12. Su mejor lugar fue segundo, sitio que consiguió un 21 de septiembre de 2025. En la última clasificación (julio 2026), se ubica en la sexta posición.

Tiene en su historial unos Juegos Olímpicos, los de París 2024, donde quedó en el lugar número 12, perdiendo en los Octavos de final con el armenio Arsen Harutyunyan por 3-13.

Roman Bravo-Young ya participó en unos Juegos Olímpicos, los de París 2024 Mexsport

PALMARÉS DE ROMÁN BRAVO-YOUNG:

Oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Plata en el Zagreb Open 2026.

5to en el Senior World Championships 2025.

Su mejor lugar en el ranking mundial, es un segundo lugar en la categoría de los 57 kilogramos Mexsport

Plata en Ulaanbaatar Open 2025.

Oro en Senior Pan-American Championship.

1st Ranking Series de Croacia 2025.

12 en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“A darlo todo. Ya me he enfrentado a él antes. Sé que puedo competir al mismo nivel que estos rivales. El rendimiento concreto no importa tanto; lo único que cuenta es ganar y seguir adelante. He derrotado a dos rivales contra los que perdí el año pasado”, mencionó el histórico mexicano.