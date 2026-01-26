“Checo” Pérez debuta con Cadillac en Barcelona entre problemas y optimismo

La escudería Cadillac de Fórmula 1 finalizó su primer día de pruebas dentro de los test privados que 10 de los 11 equipos tienen programados para esta semana en Barcelona y donde la escuadra estadounidense decidió colocar a Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas a los controles.

Mientras que algunos tenían dudas que el equipo estaría presente desde la primera jornada, la escudería llegó al circuito y puso a rodar primero al piloto finlandés, egresado de Mercedes, esto luego de que no pudo tomar el coche en el shakedown en Silverstone hace unos días.

Bottas completó 33 vueltas en el monoplaza propulsado por un motor Ferrari durante la sesión matutina. Para la tarde, Cadillac decidió darle giros a Checo Pérez, una sesión que coincidió con su cumpleaños y que no estuvo exenta de complicaciones dando solo 11 vueltas.

En declaraciones recogidas por Motorsport.com, Checo Pérez señaló que está clase de problemas son naturales en un coche nuevo y, especialmente, en un proyecto que está debutando en la F1.

Diría que hoy tuvimos muchos problemas, lo cual es bueno", declaró Pérez, sorprendiendo con su franqueza.

Es nuestro primer día, así que en ese sentido ha sido positivo. Uno quiere que todos los problemas aparezcan ahora y, con suerte, que los próximos días sean mucho más fluidos para nosotros".

El originario de Jalisco indicó que por ahora el objetivo no es tratar de lograr vueltas rápidas, sino intentar encontrar el balance y corregir todos los problemas antes de iniciar las pruebas abiertas de febrero en el circuito de Sakhir, en Bahréin.

Estamos sumando kilómetros y eso es alentador. Nuestro principal objetivo es sumar la mayor cantidad de vueltas".

Pérez llega a Cadillac como su quinto equipo en su carrera en la Fórmula 1 luego de haber debutado en Sauber antes de pasar a McLaren. Tras un año fallido en la casa de Woking firmó con Force India/Racing Point antes de llegar a Red Bull en el 2021, equipo con el cual duró hasta finales del 2024 antes de que la casa austriaca decidiera rescindir su contrato.

Durante los test privados cada equipo tiene el derecho de rodar tres de los cinco días, mientras que solo pueden poner un coche en pista.

Williams no estará presente en las pruebas mientras que Aston Martin estrenará su coche hasta el día jueves.