Inician los test privados en Barcelona; Cadillac presente; Ferrari y McLaren ausentes 

La nueva era de la Fórmula 1 ha comenzado oficialmente en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y el joven francés Isack Hadjar fue el primero en colocarse en la cima de una hoja de tiempos al volante de su nuevo equipo, Red Bull, consiguiendo un registro de 1:18.835, estableciendo una brecha masiva de más de un segundo y medio respecto a sus perseguidores más cercanos.

El francés, quien debutó el año pasado en la F1 con Racing Bulls, consiguió 44 giros sobre el recién estrenado RB22. Por detrás, Kimi Antonelli (Mercedes) fue el más trabajador de la mañana con 55 giros, marcando el segundo mejor tiempo, aunque a una distancia considerable de 1.8 segundos.

La sesión no estuvo exenta de drama. Se desplegaron dos banderas rojas que interrumpieron el flujo de trabajo de los equipos. El argentino Franco Colapinto, Alpine, y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), sufrieron problemas mecánicos independientes que los obligaron a detenerse en la pista, limitando su rodaje a 27 vueltas cada uno.

El foco de atención también estuvo sobre el garaje de Cadillac. La marca estadounidense hizo su debut oficial en la categoría reina con el experimentado Valtteri Bottas al mando. Bottas completó 33 vueltas de instalación y recolección de datos, finalizando en la sexta posición.

Resultados de la Sesión Matutina - Día 1

1. Isack Hadjar (Red Bull) – 1:18.835 (44 vueltas)

2. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:20.700 (+1.865) (55 vueltas)

3. Franco Colapinto (Alpine) – 1:21.348 (+2.513) (27 vueltas)

4. Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:21.864 (+3.029) (42 vueltas)

5. Esteban Ocon (Haas) – 1:24.520 (+5.685) (66 vueltas)

6. Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:24.651 (+5.816) (33 vueltas)

7. Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:25.296 (+6.461) (27 vueltas)

La prueba de este lunes es el inicio de una semana de pruebas privadas, donde los equipos solo pueden rodar durante tres días de los cinco en que estará disponible la pista de Barcelona.