Aryna Sabalenka conquista Indian Wells tras su compromiso y una nueva vida fuera de la pista

Hay momentos en que la vida se ordena como si alguien hubiera decidido alinear todas las piezas. A Aryna Sabalenka le ocurrió en marzo.

El 3 de marzo recibió un anillo. Su pareja, Georgios Frangulis, se arrodilló frente a una piscina cubierta de pétalos blancos. Ella compartió el momento en redes con una frase breve que resumía todo “You & me, forever 3.3.26”. Pocos días después llegó un nuevo integrante a casa, un cachorro llamado Ash.

Y este domingo apareció el trofeo que faltaba.

Sabalenka derrotó a Elena Rybakina 6-3, 3-6, 7-6(6) en la final del BNP Paribas Open disputado en el Indian Wells Tennis Garden. Fue una victoria de nervios, potencia y paciencia. También de memoria. Durante años ese torneo había sido una espina. La tercera fue la vencida.

Aryna Sabalenka recibió el anillo de compromiso el 3 de marzo de este año IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La número 1 del mundo había perdido las finales de 2023 y 2025 en el desierto californiano. Esta vez sobrevivió incluso a un punto de partido en el desempate del tercer set para levantar su primer título en Indian Wells. Con ello alcanzó su décimo trofeo de categoría WTA 1000 y el vigésimo en pista dura dentro de un total de 23 campeonatos en el circuito.

El triunfo también cerró una herida reciente. Sabalenka llegaba con dos derrotas consecutivas en grandes finales ante Rybakina, en el Australian Open de este año y en las WTA Finals de la temporada pasada.

La final volvió a demostrar por qué ese duelo se ha convertido en uno de los más intrigantes del tenis actual.

Sabalenka es una jugadora construida alrededor del primer golpe. Su derecha puede decidir puntos en dos intercambios. Durante los últimos años añadió matices. Dejadas. Subidas a la red. Cambios de ritmo que ampliaron su repertorio.

Pero contra Rybakina el plan suele complicarse.

La kazaja es una golpeadora de precisión casi mecánica. Cuando encuentra ritmo puede empujar a cualquiera contra la línea de fondo. En el primer set de la final volvió a ocurrir. Sabalenka apenas intentó variar. No subió a la red. No buscó la dejada. El partido parecía jugarse en el territorio favorito de su rival.

El segundo set cambió por un detalle

Rybakina rompió el servicio de la número 1 en el inicio y todo parecía encaminarse hacia otra avalancha. Sin embargo, en su siguiente turno cometió un error inesperado desde el fondo de la pista. Sabalenka olió la oportunidad y rompió el saque en blanco. El partido dejó de ser una autopista.

A partir de ahí apareció su mayor virtud reciente. La paciencia.

El tercer set fue una batalla de nervios. Con 5-4 en contra, Rybakina sobrevivió a cinco oportunidades de quiebre en un juego de más de 12 minutos. El desempate llevó la tensión al límite. La kazaja tuvo punto de campeonato. Sabalenka respondió con un revés cruzado perfecto y ganó los dos últimos puntos para sellar el triunfo.

Cuando terminó, el desierto de California había completado una historia que llevaba semanas escribiéndose fuera de la cancha.

Un compromiso. Un cachorro en casa y un trofeo que durante años se había escapado.

Para Sabalenka, marzo empezó con un anillo y terminó con una copa. A veces el tenis también sabe contar historias felices