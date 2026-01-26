¡Felices 36, 'Checo'! Los 5 datos desconocidos de Sergio Pérez fuera de la F1

Este lunes 26 de enero de 2026, Sergio 'Checo' Pérez cumplió 36 años justo antes de comenzar una nueva temporada en la Fórmula 1; conoce su sueño de niño, la razón de su apodo, la forma en la que apoya a menores en situación vulnerable, su hobby favorito y en qué sitio se encuentra entre los deportistas más relevantes en la historia de México.

Estos son los 5 datos desconocidos en la vida de Checo Pérez, misma que trasciende lo que el mexicano logra en las pistas de Fórmula 1.

1. Quería ser futbolista y jugar con América

Una de las grandes pasiones del piloto tapatío es el futbol y, a pesar de haber nacido en Guadalajara, la pasión por el balón lo llevó a un destino lejos de Verde Valle (instalaciones de Chivas) haciéndose un fiel aficionado a las Águilas y mostrando sus colores durante los partidos más relevantes de la escuadra azulcrema, sea en el estadio o a la distancia.

Uno de sus más grandes sueños era vestir la playera del América como profesional, sin embargo, el camino del deporte lo puso en las pistas de Fórmula 1, donde escribe su nombre como -hasta el momento- el mexicano más grande de la historia del deporte motor.

Checo Pérez fue parte del América en la conquista de su estrella número 14 de Liga MX. Mexsport

2. ¿Por qué le dicen 'Checo'?

Siendo una víctima de las tradiciones mexicanas, el tapatío de 36 años no logró ahondar sobre el por qué se le llama 'Checo' desde su niñez ya que, en el país azteca, se tiene la costumbre de que a todos los hombres que se llaman Sergio se les dice Checo.

"Lo siento, no hay una historia detrás de esto", mencionó el piloto de Cadillac durante alguna entrevista.

En el GP de Bahrein 2023, Checo Pérez terminó como el piloto ganador. Mexsport

3. Fundación 'Checo' Pérez

En busca de transformar la realidad de niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable en México, el piloto de Fórmula 1 ha destacado por buscar el bien común, creando una Fundación y viendo por la integridad de los jóvenes mexicanos.

Con poco más de 36 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Checo Pérez realiza dinámicas con el fin de beneficiar a quienes pertenecen a su Fundación.

4. Su pasión: los relojes de lujo

Uno de los grandes pasatiempos del mexicano es adquirir relojes de lujo, mismos en los que fácilmente podría invertir $700,000 pesos mexicanos, tal como sucede con el Patek Philippe World Time 5110G, que recientemente compartió en redes sociales.

De momento se desconoce la cantidad de relojes con los que cuenta su colección.

5. Sus 36, lejos del 'Toro' Valenzuela

Sin lugar a dudas, Checo Pérez (subcampeón del mundo de Fórmula 1) es uno de los deportistas mexicanos más trascendentes en la historia, sin embargo, su nombre se encuentra lejos de aquellos que fueron más longevos en sus respectivos deportes.

Estos son los nombres, deportes y edades en las que se retiraron del profesionalismo:

Lorena Ochoa, Golf / se retiró a los 28 años.

Ana Gabriela Guevara, Atletismo / 30 años.

Hugo Sánchez, Futbol / 38 años.

Julio César Chávez, Box / 43 años.

Fernando ‘Toro’ Valenzuela, Beisbol / 46 años, aunque su último partido en MLB fue con 36.

BFG