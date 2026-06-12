La invasión sueca ya tomó Monterrey

La invasión sueca ya comenzó en Monterrey. Aunque la mayoría de los aficionados escandinavos llegará este sábado, los primeros seguidores de Suecia ya recorren la ciudad en vísperas del debut de su selección ante Túnez, partido con el que iniciará su participación en la Copa del Mundo 2026.

La expectativa entre los propios aficionados es superar los 500 seguidores suecos reunidos en la ciudad durante el fin de semana. Muchos de ellos participarán en una caminata organizada desde el Parque del Agua hasta Parque Fundidora, donde se encuentra el Fan Fest oficial del torneo y donde esperan hacerse notar entre los miles de aficionados que ya viven el ambiente mundialista en Monterrey.

Entre los visitantes se encuentra Carl Johan Drott, aficionado originario de Malmö, quien reconoció que le hubiera gustado que la Selección Sueca tuviera más actividad en territorio mexicano.

“Nos hubiera gustado jugar más partidos aquí. Solamente tenemos este juego y después todo continúa en Estados Unidos”, comentó.

A pesar de la fama que tiene el calor regiomontano entre los visitantes extranjeros, el sueco considera que las condiciones no son tan distintas a las que pueden encontrarse durante algunos días de verano en el sur de su país.

“En Malmö también podemos tener días parecidos a estos. Claro que aquí hace calor, pero no es algo que nos sorprenda demasiado”, explicó.

Drott también guarda buenos recuerdos de México en las Copas del Mundo. El aficionado recordó el triunfo de Suecia sobre el Tricolor en la fase de grupos de Rusia 2018, aunque considera que aquel resultado no debería ser motivo de rivalidad entre ambas aficiones.

“Creo que los mexicanos no deberían odiarnos por eso. Al final los dos equipos avanzamos a la siguiente ronda”, señaló entre risas.

Las expectativas deportivas de los seguidores suecos son moderadas. Aunque existe ilusión por ver a su selección competir en el torneo, pocos se atreven a imaginar una larga carrera rumbo al título.

El propio Drott viajará únicamente para acompañar al equipo durante sus dos primeros partidos de la fase de grupos. Sin embargo, confesó que mantiene una pequeña reserva económica por si ocurre una sorpresa inesperada.

“Tengo algo de dinero ahorrado por si sucede un milagro y logramos avanzar muy lejos”, dijo.

Por ahora, la marea amarilla sigue creciendo. Y mientras el grueso de los aficionados aterriza en las próximas horas, la invasión sueca ya comenzó a tomar Monterrey.