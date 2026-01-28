Cadillac F1 revela los uniformes de 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas para temporada 2026

La escudería Cadillac de Fórmula 1 sigue aprovechando la primera semana de pruebas de pretemporada para revelar su identidad visual de cara a la temporada 2026, siendo este miércoles cuando compartió las primeras imágenes de los uniformes de Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas.

El equipo estadunidense está tomando con calma el proceso de desarrollo técnico, lo cual se ha reflejado en su ausencia en las jornadas de entrenamientos de este martes y miércoles, luego de superar las 40 vueltas acumuladas en las tandas del lunes. El finlandés Bottas condujo la mayor parte de ese día, con el mexicano totalizando once vueltas en el circuito de Barcelona.

Mientras el grupo de ingenieros analizan los datos, las redes sociales del equipo publicaron este miércoles las primeras imágenes con Sergio Pérez y Valtteri Bottas teniendo puestos los uniformes de color negro que lucirán a lo largo del Campeonato Mundial.

Las imágenes fueron compartidas por el equipo este miércoles Cadillac F1 Team

Si bien en los ensayos ya se habían dejado ver sus nómex, los ofíciales muestran a los patrocinadores que se han integrado al proyecto, como la firma de ropa Tommy Hilfiger, la compañía de whiskey Jim Beam y la empresa automotriz Tenneco.

También aparecen los logotipos de General Motors, empresa a la cual pertenece la marca de lujo Cadillac, y TWG, matriz del equipo propiedad de Dan Towriss. La parte central permanece vacante, mientras que en la parte inferior se ha colocado el logotipo del fabricante americano.

Se espera que 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas regresen a la pista tanto el jueves como el viernes, recordando que cada equipo tiene un máximo de tres días para rodar durante esta semana de pruebas, que se realizan a puerta cerrada.

El domingo 8 de febrero será cuando se presenten los colores definitivos del monoplaza que la dupla conducirá en el Mundial. Dicho lanzamiento se hará durante los anuncios comerciales del SuperBowl.

El Mundial de Fórmula 1 comenzará el 8 de marzo en Melbourne, Australia.