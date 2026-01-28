Mercedes asusta en Barcelona: Antonelli y Russell vuelan mientras McLaren debuta

El tercer día de actividades del test privado que la mayoría de los equipos de Fórmula 1 realizan en Barcelona, España, dejó en claro que Mercedes es la escuadra que mayor cantidad de kilómetros está obteniendo, una situación que podría levantar preocupación a sus rivales.

La escudería alemana demostró un ritmo inalcanzable para el resto de la parrilla, monopolizando la cima de la clasificación y convirtiéndose en la única fuerza capaz de romper la barrera del 1:18. En la casa de la estrella hubo dos pilotos al volante. Kimi Antonelli, quien asumió el volante por la tarde relevando a su compañero, se encargó de firmar el tiempo más rápido del día al detener el cronómetro en 1:17.362 tras completar 91 vueltas. Su compañero, George Russell, había dominado la mañana y finalizó el día en la segunda posición, apenas a 0.218 segundos de distancia y con 92 giros en su cuenta personal.

El campeón aparece en la pretemporada de F1

El día también marcó el esperado debut en pista esta semana del actual campeón del mundo, Lando Norris. Al mando de su nuevo McLaren MCL40, el británico se colocó como el "mejor del resto" en la tercera plaza, aunque con una desventaja considerable de 0.945 segundos respecto al líder, completando un total de 76 vueltas para recuperar tiempo de desarrollo.

En la zona media, Alpine mostró consistencia al ubicar a sus dos pilotos en el Top 5. El argentino Franco Colapinto finalizó cuarto con una diferencia de +1.788 y 58 vueltas, superando a su compañero Pierre Gasly, quien cerró quinto (+1.935) con 67 giros. Detrás de ellos, Oliver Bearman (Haas) se quedó con el sexto mejor registro (+1.952) tras dar 42 vueltas.

Arvid Lindblad de Racing Bulls finalizó séptimo en tiempos (+2.058) logrando 120 vueltas en la sesión.

Finalmente, en el fondo de la tabla se ubicó Nico Hülkenberg. El piloto de Audi sufrió problemas mecánicos tempranos que lastraron su rendimiento, dejándolo con el tiempo más lento (+3.648) cuando apenas llevaba unos cuantos giros. La escuadra alemana consiguió 68 vueltas.

Se espera que para este jueves Cadillac regrese a la pista con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, así como Red Bull. Aston Martin pondría en pista por fin su coche luego de haber arribado al circuito la noche del miércoles.