F1 Barcelona 2026: Cadillac pierde otro día de pista; conoce cuándo volverá "Checo" Pérez

En los test privados que los equipos de Fórmula 1 están desarrollando en el circuito de Barcelona, España, durante la jornada del miércoles el equipo Cadillac decidió ausentarse de nuevo por segunda jornada consecutiva con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas.

Luego de la lluvia del martes y el accidente de Isack Hadjar en pista con el Red Bull, algunos equipos reconsideraron si valía la pena arrancar el miércoles, ante la previsión de una lluvia ligera. Sumado al clima, el equipo estadounidense prefirió centrarse en el análisis de datos obtenidos el lunes cuando sus dos pilotos salieron a la pista, pero con “Checo” Pérez sufriendo un problema en su sesión vespertina, lo que le permitió dar pocos giros al circuito español.

Las escuderías presentes solo pueden seleccionar tres de los cinco días disponibles de pista. Mientras que ya casi todas las escuderías se han puesto en marcha, con McLaren siendo la última incorporación este miércoles, Aston Martin y Williams aún están ausentes.

Aston Martin se encuentra en el traslado del coche en estos momentos, arribando en la noche a España para montar rápidamente el monoplaza y salir a rodar el jueves y viernes. Williams no estará en ninguna jornada dados los problemas técnicos que reportó en semanas previas.

¿Cuándo volverá a rodar "Checo" Pérez en los test de Barcelona?

El equipo Cadillac tiene previsto mantener su programa de rodaje de ambos pilotos en las dos jornadas restantes, dividiendo el día entre Bottas y Sergio Pérez.

Cadillac no ha descartado que el día jueves ruede únicamente un piloto, pero esto dependerá de las condiciones climáticas para ofrecer la igualdad de trato entre ambos pilotos.

Una vez que concluyan los test el viernes, el equipo empacará de nuevo para regresar a Inglaterra y realizar los ajustes de cara a los dos test en Bahréin, los cuales ya serán abiertos al público. Los primeros tres días en Sakhir tendrán solo transmisión en las últimas horas.