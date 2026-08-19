Sacudida en el tenis: Sara Bejlek elimina a la número uno Aryna Sabalenka en torneo de Cincinnati

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del tenis femenino, sufrió una sorpresiva derrota ante la joven checa Sara Bejlek en los octavos de final del WTA 1000 de Cincinnati.

Bejlek, ubicada en la posición 35 del ranking de la WTA, logró desarmar el juego de potencia de la máxima favorita hasta imponerse por 7-6 (9/7) y 6-4, tras casi dos horas de un disputado encuentro que concluyó cerca de la medianoche.

La increíble remontada de Sara Bejlek en Cincinnati

Ante la sorpresa del público estadounidense, la bielorrusa dejó escapar una ventaja de 5-1 en el tiebreak de la primera manga, permitiendo una reacción bravía de la jugadora de apenas 20 años de edad.

En el segundo set, la historia de inconsistencia se repitió. Sabalenka volvía a mandar con un cómodo 4-1 en el marcador; sin embargo, la promesa checa no bajó los brazos, le quebró el servicio dos veces consecutivas y selló su victoria con un último juego perfecto.

“Me quedé sin palabras, es una sensación increíble”, declaró con asombro la vencedora al término del partido tras firmar el triunfo más importante de su carrera profesional.

El liderato de la WTA y las dudas rumbo al US Open

Esta prematura eliminación, sumada a su temprana salida en los octavos de final de Toronto, pone en serio riesgo la permanencia de Sabalenka en la cima del circuito femenino, la cual podría pasar a manos de Elena Rybakina. La kazaja avanzó a los cuartos de final en Cincinnati, donde buscará revancha ante la polaca Iga Swiatek tras caer frente a ella en la reciente final canadiense.

El tropiezo de la número uno incrementa la incertidumbre sobre su capacidad para conquistar un tercer título consecutivo en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del año que iniciará el próximo 30 de agosto en Nueva York. Hasta el momento, la bielorrusa no ha podido sumar ningún major esta temporada a los cuatro que ya lucen en sus vitrinas.

El futuro del torneo de Cincinnati