Max Verstappen renueva con Red Bull hasta 2030: Todos los detalles del nuevo acuerdo

Una de las piezas claves en el mercado de pilotos de la Fórmula 1 se ha movido y Max Verstappen, el cuatro veces campeón del mundo, anunció la renovación de su contrato con Red Bull para mantenerse con el equipo de Milton Keynes hasta el 2030, esto en el marco de la última edición de su carrera de casa, el Gran Premio de los Países Bajos.

Verstappen, quien toda su vida ha corrido en las filas de Red Bull iniciando en Toro Rosso en 2015, estaba en medio de los rumores ante la complicada situación dentro del equipo quien, desde el 2025, ha tenido una caída de rendimiento. El nombre del holandés era mencionado para ir a otros equipos como Mercedes.

El acuerdo refuerza la relación entre Verstappen y Red Bull con quienes ha conseguido cuatro campeonatos, dos títulos de constructores y 71 triunfos en Grandes Premios.

¿Qué dijeron Max Verstappen y Laurent Mekies sobre la renovación con Red Bull?

Luego de la firma del acuerdo, Max Verstappen manifestó su entusiasmo por dar continuidad al proyecto deportivo:

Estoy realmente complacido con la extensión del contrato. Tenemos a la mejor gente y me entusiasma seguir trabajando con todos para volver a la cima. Este sigue siendo el objetivo principal por el cual hemos trabajado y seguiremos persiguiendo. Quiero agradecer a Red Bull, a Laurent y a todos en Oracle Red Bull Racing por la confianza depositada en mí", afirmó el tetracampeón.

Asimismo, el neerlandés subrayó el valor sentimental que representa mantenerse en la misma estructura donde ha desarrollado su trayectoria profesional dentro de la máxima categoría:

"El equipo es como una segunda familia para mí y me siento muy en casa. Llegué con la esperanza de ganar carreras, pero lo que logramos juntos ha sido sencillamente encantador. Continuar esta trayectoria con la misma escudería durante toda mi carrera es algo muy especial", concluyó Verstappen.

Los accidentes de Max Verstappen han despertado el interés de la FIA. REUTERS

Por su parte, el director de la escudería, Laurent Mekies, destacó la relevancia estratégica que implica retener al referente de la parrilla de cara a los próximos años:

"Contar con la continuidad de Max y retener al mejor piloto de la parrilla es una noticia fantástica para todos en Red Bull y para el automovilismo en general. La decisión de continuar nuestro camino juntos se basa en la confianza construida a lo largo de los años y en la convicción de Max en nuestra gente, nuestra cultura y la visión a futuro. Todavía nos quedan carreras por ganar, hitos por alcanzar e historia por escribir", puntualizó el directivo.