Checo Pérez se muestra emocionado por la nueva era de Cadillac bajo el mando de Budkowski

Sergio Pérez se encontrará con un equipo Cadillac F1 diferente al regresar de vacaciones, especialmente con la llegada de un nuevo director dentro de la escudería Marcin Budkowski, quien intentará enderezar el camino luego de que en las últimas carreras la escudería americana enfrentó dificultades.

Tras la pausa estival de agosto, 'Checo' Pérez regresa a la acción en una pista técnica donde el MAC-26 podría volver a padecer en temas de rendimiento, pero además con la necesidad de encontrar respuestas pronto dado que se trata de un fin de semana sprint.

El tapatío cuenta con un historial positivo en el escenario neerlandés, habiendo sumado puntos en cada una de sus cuatro participaciones previas desde el retorno del circuito al calendario en 2021. De cara al arranque de la segunda mitad del campeonato, Sergio Pérez enfatizó el impacto favorable del y el entusiasmo con el que encarará la recta final del año.

“Después de una intensa primera mitad de temporada, es bueno que todos tengan un tiempo de descanso en agosto, pero también se siente genial estar de regreso en un circuito de carreras", dijo Pérez.

El mexicano profundizó sobre los desafíos estratégicos que le esperan al equipo en las fechas restantes:

La segunda mitad de esta temporada presenta una nueva serie de desafíos, pero también, con suerte, algunas grandes oportunidades, y no puedo esperar para comenzar", afirmó añadiendo sobre la integración del nuevo liderazgo que "estoy deseando ponerme al día rápidamente con Marcin y el resto del equipo".

¿Qué hará Marcin Budkowski en su debut con Cadillac F1?

El evento en Zandvoort marcará además la primera carrera de Marcin Budkowski como director del Cadillac F1. Su gestión en el garaje estará enfocada primordialmente en el análisis del flujo de trabajo en pista y la comunicación con el personal.

Al evaluar sus prioridades iniciales, el directivo Marcin Budkowski explicó que "un fin de semana de Sprint en Zandvoort es una forma enérgica y convincente de comenzar mi gestión”.

El responsable de la escudería detalló la metodología que empleará durante el fin de semana de competencias:

"Esta es mi primera semana con el equipo, y el Gran Premio de los Países Bajos es mi oportunidad inicial para observar a nuestro equipo de pista en funcionamiento. Me tomaré el tiempo para conocer a todos y entender cómo trabajan”.